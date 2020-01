„Ztráta bodů v takovém utkání určitě mrzí. Chceme jít na deváté místo před Jihlavu. Není nám to naše umístění jedno,“ ubezpečil v rozhovoru pro klubový web bek Jestřábů Petr Krejčí.

Jeho tým ve středu neměl optimální vstup do utkání. I když si v úvodní části vypracoval několik gólovek, do opravdové převahy se dostal až v prostřední části hry. Jenže to se paradoxně dvakrát gólově prosadila Dukla.

„Vstup do utkání byl otřesný, Jihlava nás od první minuty přehrávala. Celou první třetinu se nám nepodařilo zachytit tempo hry. Ve druhé třetině si myslím, že jsme měli více ze hry,“ líčil Krejčí.

I když Jestřábi soupeře přestříleli, z gólu se neradovali a do třetí třetiny šli s dvoubrankovým mankem. To sice stáhl po pěkné akci Tomáš Divíšek, rozhodující gól dali Jihlavští po krásné brejkové akci v oslabení.

„Když už se ve třetí třetině nadechneme k vyrovnání, tak si necháme dát branku v naší přesilovce,“ smutnil Krejčí po prohře o dvě branky.

Obětavost v oslabení

Jestřábi se v posledních zápasech potýkají se zbytečným množstvím faulů, které soupeři trestají. „V Ústí i v Sokolově jsme oslabení hráli hrozně. Tentokrát mi přišlo, že jsme to hráli více obětavě. Snažili jsme se skákat do střel,“ pozoroval zlepšení Krejčí. „Faulů se musíme každopádně vyvarovat. Pak je strašně těžké, ještě s týmem jako je Jihlava, hrát ve čtyřech.“

Před brankou soupeře je podle prostějovského odchovance potřeba přidat na důrazu. „Málo se před bránu tlačíme. Chtělo by to zavřít oči, plácnout do toho a něco tam na sílu prorvat. Zbytečně moc si nahráváme a pak je to překombinované,“ prohlásil Krejčí.

Naše cesta? Bojovnost

Prostějov v tabulce o předkolo play-off drží postupovou pozici, na záda mu ale dýchá Frýdek-Místek i Třebíč. Oba rivalové navíc mají zápasy k dobru. Petr Krejčí ví, že ani po předchozích čtyřech výhrách není důvod k přehnanému optimismu. „Za mě je to herně pořád špatné. My ale prostě chceme, každý tady to předkolo chce. Dáváme do toho sto procent na trénincích i v zápasech. Když nejde vyhrát na krásu, tak to chceme ubojovat. V tom bych teď momentálně viděl naši cestu,“ dodal Krejčí.

V sobotu se Jestřábi vydají bojovat o body do Kadaně, které budou chtít oplatit domácí prohru.