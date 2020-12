Po restartu Chance ligy tedy panuje spokojenost?

Ještě mám v hlavě poslední zápas před pauzou proti Vsetínu, který byl z naší strany asi takový nejméně povedený. Jinak si jsme ty zápasy zvládli dobře, všechny jsme je odmakali, a když jsme nějaké body získali, tak jsme si je zasloužili. To je fajn. Je jenom škoda, že se nám to nepovedlo urvat i v tom posledním utkání. Vzhledem k tomu, jak je tabulka vyrovnaná, by ten pohled na ni byl přece jenom lepší. Je ale důležité, že to pořád není finální pohled a že se nám to povede ještě zlepšit.

V tabulce opravdu není mezi týmy moc rozdílů, třeba čtvrté a jedenácté místo dělí jen čtyři body. Některá mužstva ještě před sebou navíc mají dohrávky.

Je to fakt vyrovnané. Sice se bavíme o bodech, které jsme ztratili, na druhou stranu tam byla i utkání, která nám úplně nevyšla, ale vyhráli jsme je. Tak to ale holt bývá, že nějaké body chybí. Pokud nejste tým jako Třinec, který to teď v extralize válcuje, je jasné, že každý ztracený bod mrzí mnohem víc. Ještě nás ale spousta zápasů čeká a já doufám, že body sbírat budeme a finální pohled na tabulku bude lepší než teď.

Jak dlouho trvalo po bezmála dvouměsíční přestávce dostat se do ideální zápasové formy?

U nás to bylo tak, že jsme po té pauze vedli nad Kladnem 3:0, ale musím uznat, že tam jsme měli trochu kliku. Celkově jsme si na to ale podle mě zvykli rychle, třeba v zápase ve Frýdku jsme dokonce skóre otočili. Rychle jsme si dokázali uvědomit naši situaci, která stále není růžová. I v podvědomí toho se nám do toho povedlo docela dobře vletět. Věřím, že teď po té vánoční pauze to zvládneme podobně.

Pohled na statistiky může kvůli nerovnoměrnému počtu odehraných zápasů mezi týmy trochu klamat, nicméně jste momentálně třetím nejlepším celkem v počtu vstřelených gólů. Je ofenzíva vaše zbraň?

Je vždycky dobré, když se v týmu najde co nejvíc kluků, kterým to tam padá a kterým se daří. U nás se naštěstí pokaždé někdo našel, tak jen doufám, že nám to vydrží, protože bez gólů by to bylo samozřejmě těžké. Taky se ale snažíme dost pracovat i na obraně, abychom Ondrovi Bláhovi (brankář, pozn. red.) co nejvíce pomáhali. Věřím, že i to se bude zlepšovat.

Vaši týmovou produktivitu táhnou David Bartoš s Petrem Mrázkem. Zdá se, že si svoji spolupráci ze Znojma ideálně přenesli i do Prostějova.

Kluci hrají fakt super, snad jim to vydrží co nejdéle. Dobře k nim zapadl Vachoš (Daniel Vachutka, pozn. red.), který přebral místo po Gagošovi (Michalu Gagovi, pozn. red.). Ten se snad brzy vrátí, protože než se zranil, měl taky super formu. Doufám, že s tou produktivitou jim pak pomůžeme i my ostatní. I já bych měl samozřejmě víc pomoct.

Po restartu jste stihli pět zápasů, teď budete – na rozdíl od extraligy – dva týdny bez hokeje. Co na to říkáte?

Má to dva úhly pohledu. Když to vezmu z toho hokejového, tak to úplně dobré není. Ale je to tou dobou, která je prostě zvláštní. Všichni bychom asi byli raději, kdyby se hrálo trochu plynuleji, ale jednou to tak je, tak to prostě musíme takhle brát. Ten druhý pohled je takový, že po fakt dlouhé době budeme mít přes Vánoce nějaké větší volno, což je docela fajn.

Jaký je nejbližší týmový plán?

Trochu se to upravilo, protože hrajeme 30. prosince odložený zápas s Porubou. Do 22. prosince jsme normálně trénovali, pak přichází čtyři dny volna a následně se začne zase normálně trénovat, abychom byli připraveni na Porubu.