První gól byl k vidění až začátkem druhé třetiny, když se svou premiérovou brankou v prostějovském dresu prosadil Tomáš Kaut.

„V první třetině se hrál takový divný hokej. Museli jsme zjednodušit hru, zvětšit tlak do brány a najednou bylo víc střel,“ popisoval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Na Kauta pak navázal krásnou střelou z hranice kruhů Tomáš Drtil, který vymetl horní roh Královy branky. I pro něj to byl první gól v sezoně.

Hosté poté snížili v přesilové hře, když se po pěkné kombinaci prosadil Martin Procházka.

„Hokej nebyl úplně líbivý, ale vedli jsme o dvě branky. Poté nás zastavila vyloučení a soupeř doskočil,“ mrzelo Šejbu.

Úvod třetí části opět vyšel lépe Jestřábům, kteří využili dvounásobnou početní výhodu z hole obránce Drtila, který si připsal druhou trefu.

DRAMA V ZÁVĚRU

Hosté ale zápas nezabalili a necelých pět minut před koncem snížili zásluhou Matěje Berana. Poté měli velkou příležitost zápas vyrovnat, jelikož prostějovský Staněk putoval na trestnou lavici a Litoměřičtí to zkoušeli v šesti hráčích na čtyři prostějovské hokejisty. Hanáci se ale ubránili a Dominik Hrníčko střelou do prázdné klece nakonec rozhodl o vítězi utkání, protože jeho branka se ukázala jako vítězná.

Litoměřice totiž dvacet vteřin před koncem opět snížily zásluhou Miškáře na rozdíl jedné branky. Víc už toho ale nestihly.

„V závěru dáme gól do prázdné branky a poté soupeře necháme opět snížit. To bylo neskutečné. Z taktického pojetí se nad tím musíme zamyslet, aby se to už neopakovalo a aby byl tým schopen odehrát koncovky zápasů bez takovéto dramatu, protože tohle není možné udělat,“ pronesl rozčíleně prostějovský kouč.

Hanáci přitom nepatří mezi týmy s nejmladším kádrem z Chance ligy a tak se dalo čekat, že už si konec utkání pohlídají.

„Nejsou tam kluci, kteří by to hráli prvním rokem. My od nich potřebujeme právě tyto závěry. Budeme je na to muset neustále upozorňovat,“ řekl Šejba.

Další utkání čeká Jestřáby ve středu na ledě pražské Slavie.

„Mají užší hřiště, takže na to se budeme muset připravit. Kluky budeme nabádat, aby vše dělali rychleji, aby si dali přihrávku do hole, mohli jsme z toho něco rozvíjet a hlavně aby byli aktivní a mohli jsme přivést zase nějaké body,“ dodal osmapadesátiletý trenér na závěr.

ZMĚNY V OPATŘENÍCH

Právě potvrzenou novinkou je fakt, že kluby mohou nově testovat své hráče pomocí antigenních testů, které jsou levnější a méně náročnější. Jestřábi to vítají.

„Bude to velká finanční pomoc. PCR testy jsou nepříjemné. Bude to pro nás určitě lepší. Uvidíme, jestli to bude z prstu nebo z krku,“ popisoval Šejba.

Na zápasy budou nově také připuštěni diváci, kteří jsou uvedeni na seznamu dlouhodobých partnerů klubu a prokáží se negativním testem, který není starší než osmačtyřicet hodin. Maximální počet je 300.

„Otázka to je hlavně na vedení soutěže. Není to na nás. Samozřejmě se nám bude hrát lépe, protože s diváky je to živější, není tam takové ticho. Na druhou stranu jde to i bez nich. Podívejte se na NHL. Tam se to odehrálo celé v bublině,“ ví Jiří Šejba.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Stadion Litoměřice 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 22. T. Kaut (Mrázek, Pěnčík), 28. Drtil (T. Kaut), 42. Drtil (Mrázek, Žálčík), 60. Hrníčko (Rudl) – 34. Procházka, 56. M. Beran (Procházka, Miškář), 60. Miškář (Marcel). Rozhodčí: Barek, Pilný – Král, Kučera . Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Pěnčík, Drtil, Piegl, Staněk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníčko – Žálčík, Chlán, T. Jandus – Janeček, M. Novák, Podlaha. Trenér: Jiří Šejba.

Litoměřice: Tomáš Král – Výtisk, Háva, Jebavý, Černohorský, Marcel, J. Holý – P. Svoboda, Hašek, Miškář – Stehlík, Bernat, Moravec – Jícha, Procházka, Berka – Jánský, M. Beran. Trenéři: David Bruk a Daniel Tvrzník.

Jiří Horák