„Všichni asi věděli, o čem ten zápas dnes bude. Hrály proti sobě dva týmy které už měly to své jisté a aniž by chtěly něco vyloženě vypouštět, odehrály to tak nějak kontrolovaně. Tomu odpovídal i průběh. Nakonec ale rozhodlo, že jsme byli o něco málo hladovější než soupeř a vítězství jsme si zasloužili," glosoval průběh zápasu třiatřicetiletý borec a po odchodu Martina Nováka také stabilní kapitán Jestřábů Matouš Venkrbec.

Ten také v tomto mači zaznamenal na konci 48. minuty svou letošní desátou branku na 5:2, kterou navíc zadupal do země jakýkoli ještě možný pokus hostů o nějaký zvrat. „Byla to tak trošku náhodná akce. Jejich hráč pod tlakem špatně vyhodil puk, Jakub Hamšík jej v z první poslal na bránu a já to jen mírně tečoval. Pro brankáře to muselo být dost těžké," popisuje.

Splnili jsme, co jsme chtěli

Jestřábi po kompletní základní části mají 91 bodů za 25 vítězství, čtyři úspěchy za dva body a osm zápasů, ve kterých brali alespoň bod. Za to jim připadlo čtvrté místo, které jim zajistilo postup rovnou do čtvrtfinále a také velice důležitý začátek na domácím ledě.

„Splnili jsme to, co jsme chtěli, tedy umístění v šestce a následně i ve čtyřce. Můžeme být tedy spokojeni. I vzhledem k tomu, že jsme si neprošli žádnými většími výkyvy formy. A to i přesto, že jsme občas měli dost velkou marodku," pochvaluje si zkušený útočník.

Přál jsem si Přerov nebo Zlín

Ač si to z dnešní jestřábí letky pamatují jen tři hráči, uskuteční se letos repríza čtvrtfinále loňského. Soupeři Hanáků se totiž znovu stanou hráči Stadionu Litoměřice, který tehdejší Totterovi svěřenci vyřadili 3:1 na zápasy i přesto, že tehdy byli Severočeši jasnými favority.

Ovládli totiž základní část suverénním způsobem, když nasbírali 104 bodů. To Hanáci měli cestu do vyřazovacích bojů o poznání složitější. V tabulce skončili osmí a prokousávali se skrz předkolo proti nepříjemnému Kolínu. Nakonec ale oslavili čtvrté místo, čímž vyrovnali největší úspěch v novodobé historii klubu ze sezony 2002/2003.

„Jsou trochu jiní než my. Mají v kádru převážně mladé kluky hrající bruslivý hokej. Obzvlášť šikovná tam je jedna pětka, ale i ti ostatní se bez problémů přidávají. Myslím, že budou chtít těžit hlavně z protiútoků," popisuje své budoucí soupeře.

„Bude se určitě jednat o jiný hokej než s Přerovem nebo se Zlínem. My jsme ale na druhou stranu s nimi odehráli čtyři dobré zápasy a z každého si můžeme něco vzít," dodává sebevědomě. Jen pro připomenutí. Jestřábi se Severočechy uhráli ze čtyř zápasů čtyři body za výhru 3:1, prohru 3:4 po nájezdech a prohry 0:5 a 1:3.

Prostějovští neměli do poslední chvíle jistotu, s kým vlastně budou hrát. Ve hře byla poměrně reálně i možnost střetu se svými největšími rivaly z Přerova, což ale nakonec padlo z důvodu nevydařené koncovky zápasu Zubrů v Sokolově.

„Osobně mě to mrzí. Moc jsem si přál Přerov nebo Zlín, kde by ty zápasy měly opravdu obrovský náboj. Věřím ale tomu, že fanoušci přijdou i tak," říká.

Velké ambice nemáme jen my

Jak už bylo řečeno, Jestřábi v minulém ročníku dosáhli až nečekaně vysoko a dle slov kouče Tottera by chtěli letos dosáhnout ještě výš.

„Tím, jak je letos soutěž velmi vyrovnaná, si může vysoké ambice dělat spousta týmů. Klidně šest nebo sedm. Druhou stranou mince této situace ale je, že každý může vypadnout hned teď. Očekávám velice vyrovnané série, kde nikdo nedostane nic zadarmo. Nyní budeme mít tři dny volna, na které budou navazovat tři dny přípravy na ten důležitý dvojzápas," uzavřel Matouš Venkrbec.