Bylo to velmi důležité vítězství. Na začátku nám dost pomohly proměněné přesilové hry. Všichni jsme věděli, o co nám šlo a o co hrajeme. Jsem rád, že i když jsme měli ve třetí třetině problémy a nechali jsme si utéct tříbrankové vedení, tak jsme to dotáhli do vítězného konce.

Už jste nakousl, že vám pomohly tři využité přesilové hry v úvodu zápasu. Byly to nacvičené akce, nebo to vyplynulo ze situace?

Spíše to vyplynulo ze situace a z obranného postavení soupeře. Uvolnila se tam vždy nějaká mezera, tak jsme toho využili. Jeden gól byl od modré čáry, takže to určitě nacvičené nebylo. Jde jen o to dobře to trefit a být před brankářem, což se nám podařilo.

Šli jste tedy do zápasu s tím, že na soupeře vletíte?

Chtěli jsme hlavně dát jako první branku, což se bohužel nepovedlo. Naštěstí jsme se těmi přesilovkami dostali do zápasu a následně i do vedení, což nás nakoplo. Je prostě jen škoda, že dostáváme laciné góly. Díky bohu se nám to nevymstilo.

Třebíč v úvodu třetí části snížila na rozdíl jedné branky. Co se stalo? Přišlo z vaší strany určité uspokojení?

Myslím si, že jsme tu poslední třetinu začali až příliš opatrně. Hráli jsme zbytečně na jistotu místo toho, abychom hráli pořád stejně jako předtím, a ještě třeba přidali nějaké branky. To se kolikrát nevyplácí a Třebíč dala dva slepené góly a začala se na nás tlačit. Naštěstí jsme to ustáli a zápas zvládli.

Jestřábi jsou v předkole! Půjdou na Kolín

Jak hodnotíte základní část? Docela dlouho dobu jste se drželi mezi první šestkou zaručující postup přímo do čtvrtfinále, to vám však uteklo o tři body, a proto o něj musíte ještě zabojovat v předkole.

Myslím, že jsme mezi první šestkou určitě měli být. Bohužel je to sport a padla na nás určitá deka. Nebyli jsme schopní dotáhnout utkání do vítězných konců a prohráli jsme zbytečné zápasy. Nakonec to asi dopadlo tak, jak mělo. My se ale musíme nachystat na play-off, protože tam se může stát cokoliv.

V předkole hraném na dvě vítězná utkání vás čeká Kolín. Jako lépe postavený tým ale začínáte na půdě soupeře a poté vás čeká druhé a případně třetí rozhodující utkání doma. Berete to jako výhodu?

Vůbec bych to neřešil. My musíme porazit každého a je úplně jedno, kdo to je a jestli hrajeme venku nebo doma. Budeme se soustředit na naši hru a na to, jak chceme hrát my, protože to je pro nás důležité.

Probírali jste nějak soupeře pro předkolo? Vypadalo to, že to bude Frýdek-Místek, nakonec je to ale Kolín. Je to pro vás lepší varianta?

To bych neřekl. Jak jsem říkal, v této fázi je úplně jedno, kdo je proti nám. Měli jsme s oběma týmy zápornou bilanci, takže my se budeme snažit maximálně připravit. Trenéři určitě nachystají nějaké video a probereme věci, které na nás Kolín aplikoval, a na co si dát pozor.

Předkolo se hraje pouze na dvě vítězná utkání. Není tedy na co čekat, souhlasíte?

Určitě souhlasím. Musíme dobře začít a nejlépe si hned od nich odvést výhru, ať nečelíme mečbolu. Bude to v tomto hodně ošidné. Přeci jen, hrát na čtyři nebo dvě vítězná utkání je velký rozdíl. Věřím ale v to, že jsme natolik silní, že předkolo zvládneme a do čtvrtfinále postoupíme.

Jelikož vás čeká předkolo, nebudete mít herní pauzu jako týmy, co skončily na prvním až šestém místě po základní části. Berete to jako určité plus?

Myslím, že nám to úplně vadit nebude, že pauzu mít nebudeme. Je pravda, že týmy, co mají volno, mají občas problém dostat se zpět do zápasové rytmu. Já jsem ale hlavně rád, že jsme se do play-off dostali a věřím, že to z nás teď spadne, a i když je to otřepaná fráze, tak my půjdeme zápas od zápasu za naším cílem.

A ten je jaký?

Vyhrát každý další zápas.

Je podle vás něco, co vám chybí a je potřeba to do play-off rapidně zlepšit?

Pořád je na něčem pracovat. Je potřeba se pořád tlačit do brány. V tom si myslím máme pořád trochu rezervy. Nahazovat puky z modrých čar a maximálně to znepříjemnit brankáři. Poté rozlišovat nějaké defenzivní věci, aby nám soupeř nechodil do zbytečných přečíslení a nedával nám laciné branky, které nás poté sráží dolů.

Pokud předkolo zvládnete, čeká vás druhý tým po základní části – Vsetín. Na ten Prostějov nemá v play-off úplně nejlepší vzpomínky. Tohle jste v kabině řešili, nebo se soustředíte pouze na předkolo?

Já se na to vůbec nekoukám. Upřímně, je mi to úplně jedno, proti komu budeme hrát. Ať to bude kdokoliv, tak v této fázi už je to opravdu nepodstatné. Soustředíme se nyní na předkolo a poté se uvidí.

Autor: Jiří Horák