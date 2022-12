„Bylo důležité, že jsme se dostali do vedení a následně dokázali eliminovat soupeřovy protiútoky. Pak jsme vstřelili gól na 2:0, uklidnili se ještě více a už to šlo. Navíc nás skvěle podržel Pepa Němeček," hodnotil zápas s Frýdkem-Místkem prostějovský kapitán Martin Novák. „Škoda jen, že jsme mu nepomohli více. Mohli jsme udržet třetí nulu v řadě," dodal.

Po zranění nastoupil tento čtyřiatřicetiletý borec s extraligovými zkušenostmi již pošesté, střelecky se mu ale příliš nedařilo. Až tedy na jeden úspěšný zásah proti Slavii, se kterou nakonec Jestřábi padli po nájezdech.

Nyní však byl u všeho podstatného a kromě dvou branek si připsal i asistenci u Venkrbcovy trefy na 3:0. „Určitá úleva to je. Hrál jsem teprve šestý zápas po zranění a to je člověk pořád v nějakém procesu návratu. Vstřelené branky mi mohou dodat energii. Nejdůležitější však stále je to, že se nám daří jako týmu a dokázali jsme si vytvořit určitou bodovou šňůru," říká skromně.

A jak to bude v kabině? Bude po ukončeném gólovém půstu muset zaplatit nějakou tu „pokutku"? „To určitě ne. Kdybych se mi jich podařilo nastřílet ještě o jeden více, určitě bych něco dát musel. Takhle ale nikomu nic dávat nebudu," směje se.

Už čtvrtý zápas po sobě nastupuje v první lajně společně s dvojicí Tomášů - Jáchymem a Jíránkem. „Myslím, že nám to klape poměrně dobře. Jsme spolu sice teprve čtvrtý zápas, ale myslím si, že si na ledě rozumíme. A to i přesto, že teď z důvodu zranění Romana Vlacha musíme poněkud točit centry, a tak se někdy na ledě musíme rozpojit,“ libuje si.

Prostějovští Jestřábi jsou zatím se sedmadvaceti odehranými zápasy a čerstvou sérií tří vítězství pátí. Na druhý Vsetín ztrácí pouhé tři body a vypadá to, že se konečně po peripetiích se zraněními dostávají tam, kde by chtěli být.

Novák sice připouští, že dobré výsledky jeho tým zvedly, a to i po psychické stránce, zároveň ale ví, že je třeba bojovat stále stejně. „Výhry tým vždycky nabijí energií. Na druhou stranu je ale ta soutěž tak vyrovnaná, že člověk nesmí ani trošičku polevit. Během chvilky totiž můžete ztratit všechno, co jste si pracně vybojovali," podotýká.

Co se týká nejbližších střetnutí, čeká prostějovské hokejisty už zítra cesta na led aktuálně dvanáctého Kolína, který je však jedním z nejlepších celků na domácích kluzištích. V sobotu, před reprezentační přestávkou, pak svěřenci Aleše Tottera vyrazí do Ostravy, kde je bude čekat porubský lídr prvoligové tabulky.

„My se teď budeme soustředit pouze na další zápas v Kolíně. Chce to jednoduše poctivě pracovat, co nejvíce eliminovat ztráty a věřím, že když se v zápasech budeme dostávat do vedení, budou další výhry zákonitě přicházet," uzavřel Martin Novák.