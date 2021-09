Co bude klíčové, abyste byli v sezoně úspěšní?

Věřím tomu, že je tady kvalitní a silný tým. U nás je nejdůležitější, abychom zůstali zdraví. Musíme zapracovat na koncovce, která nás trápí, protože na to, kolik jsme si vytvořili příležitostí, jsme mohli být daleko více produktivní. Když na tohle zlepšíme, můžeme být úspěšní.

Vy jste v Prostějově působil před čtyřmi lety, jak byste oba kádry porovnal?

Hodně se tým proměnil. Hráči jsou typologicky jiní, hrajeme jiný systém. I když kádr předtím byl kvalitní, tak když se podívám na nynější soupisku, tak je ještě silnější, než když jsem tady hrál předtím. Ale musíme tvrdě pracovat, protože nic jiného nás dál neposune.

Pokud se nic nestane, tak by sezona měla být s diváky, jakou roli to pro vás hráče hraje?

Je to pro nás hodně důležité, doufám, že bude chodit hodně lidí a najdou si cestu na stadiony i přes všechna opatření, která musí splnit. Věřím, že nás poženou k co nejlepším úspěchům, protože hrát před prázdnou halou není takové.

Občas se skloňuje možnost rozdělení soutěže na dvě poloviny (Čechy a Morava), jaký je váš názor?

Moc bych to nedělil. Pro fanoušky by možná bylo zajímavější, že by se častěji hrála derby, ale já jsem zvyklý, že celou kariéru cestuji. Je to součást soutěže a zaběhlý režim, takže bych to neměnil. Ať se jezdí, je to pro všechny stejné.