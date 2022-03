„Jen pro úplnost informací – na naší straně podstoupilo výživové kapačky před třetím zápasem dvanáct hráčů, více jak polovina týmu bojovala s virózou po celou dobu série a řada z nich nemohla do zápasu ani nastoupit. My jsme ale tyto trable nepotřebovali sdělovat veřejnosti,“ reaguje Jaroslav Luňák.

Ten se v emocích opřel i do svazového projektu Dukla, podle kterého by v Litoměřicích měli růst hokejisté pro národní tým a nejvyšší soutěž.

„Schovávat se tedy za virózu, která tým soupeře stejně jako náš tým výrazně zasáhla (přivezli jsme ji z Litoměřic), je neseriózní a odpovídá úrovni projektu Dukla, který je pro mě, a pevně věřím, že nejen pro mě, velkým zklamáním a rozhodně jedním z dalších omylů vedení ČSLH,“ zmínil Luňák.

„Pánové prostě jste prohráli a nic si nenalhávejte. Bylo to vyrovnané, ale my byli o chloupek lepší,” vzkázal manažer na sever Čech a přidal i konkrétnější slova trenéru Litoměřic Davidu Brukovi.

„Nemluvte, prosím, o tom, že jste byli důstojným soupeřem. Trenér důstojného soupeře by si po prohrané sérii přišel podat ruce, nejen s trenéry, ale i hráči, jak je to v play-off v České republice už pár let zvykem. Bohužel toto není asi zvykem v Litoměřicích, které významně finančně podporuje ČSLH a měly by být ve všech ohledech příkladem,” uzavřel Jaroslav Luňák.

Paráda! Jestřábi slaví senzační semifinále po 19 letech!

Komentář: Mora vs. Vítkovice? Extrémně vyrovnané, rozhodne disciplína