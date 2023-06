Navrátilci do kádru prostějovských Jestřábů se stali dva prostějovští odchovanci - Petrové Krejčí a Antoníček. Oba na Hané působili již v minulých sezónách a nyní se společně vrací zpět.

Petr Antoníček a Petr Krejčí | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Do Prostějova se těším, jsem tu doma a klub se znovu někam posunul, takže je radost tu být," neskrýval nadšení obránce Petr Krejčí. A velmi podobně to vidí i útočník a jeho jmenovec Antoníček. „Moc se těším, jsem rád, že se můžu vrátit domů," má absolutně jasno.

Jejich radost a zapálení pak s nimi sdílel i kouč Martin Štrba. „Petr Krejčí je mladý hráč s velkým potenciálem, který se mu zatím nedaří naplnit. Já však věřím, že letos vše prolomí. Druhý Petr pak přichází, aby se popral o místo v sestavě. Je to mladý hráč, který má za sebou už určitou zkušenost s Chance ligou. Loni měl velmi dobrou sezónu v Havířově a tak mu nyní dáváme šanci u nás," popisoval.

Tak jako všechny předchozí příchozí posily, i tuto dvojici Petrů do nového působiště nalákaly nemalé týmové ambice. „V mém případě se ještě navíc jedná o můj osobní restart, mám za sebou špatné období a doufám, že se zde dokážu vrátit," poznamenal Krejčí, který z Prostějova odešel po velice nepříjemném zranění, když přišel o několik zubů a na ledě zkolaboval. Minulou sezonu pas strávil v Sokolově a v Táboře.

A jakou si myslí, že na ledě dostane roli? Dle jeho slov vyplývá, že mu na tom až tolik nezáleží a prioritou je pro něj úspěch celého týmu. „Přijmu jakoukoliv roli a budu se snažit s ní pracovat. Nikdo přece jen nechce sedět na tribuně," říká.

„Bude to pro mě rok pravdy. Musím se podívat do zrcadla a zjistit, na co vlastně mám. Měl jsem velké zranění, problém se sebevědomím, v jednu chvíli se mi na zimák ani nechtělo jít. Něčím jsem si zkrátka prošel a uvidíme letos, kdo doopravdy jsem a jaké zkušenosti mi to dalo. Po loňském vyřazení Příbramí jsem přemýšlel, co dál a hokej šel na chvíli mimo můj svět" dodal s pokorou, ale zároveň zdravým sebevědomím.

To o rok mladší Antoníček opustil definitivně jestřábí hnízdo už po sezoně 20/21. Tu následující strávil v nedalekém Šumperku a minulou pak v druholigovém Havířově, kde si držel bilanci téměř bodu na zápas. „V Havířově mi moc pomohli a děkuji jim, že mi tam dali takovou důvěru. Jen mě moc mrzí, že jsem onemocněl při play-off," krčí rameny 22letý talent.

„Doufám, že se vrátím do své formy. Covid mi vzal skoro celou sezónu v juniorce. Odehrál jsem jen pět zápasů v sezoně a od té doby jsem v mužích hrál ve čtvrté lajně, která nemá úplně ofenzivní úkoly, na které jsem byl zvyklý z mládeže v Pardubicích," dodal a vysvětlil, co jej v jeho hokejovém rozletu zpomalilo.

Letos bude možné také očekávat boj o první místa mezi moravskými týmy. Kromě silného Prostějova se zde totiž představí i Vsetín, Zlín, Znojmo a jako obvykle i tradiční hanácký rival z Přerova. A jak se zdá, oba borci si tento fakt uvědomují.

„Na moravské týmy se moc těším. Hlavně na derby s Přerovem a Znojmo, proti kterému jsem hrál loni," říká Antoníček a Krejčí jej na závěr doplňuje: „Na tyto týmy chodí v průměru i více lidí, takže to bude určitě zábava s takovými týmy soupeřit."