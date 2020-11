„My začínáme až prvního, takže pořád máme ještě nějakých 14 dní na to vyladit věci tak, abychom na domácí zápas proti Kladnu byli připraveni, jak nejlépe to půjde,“ říká sportovní manažer prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal.

Jestřábi odehráli před přerušením soutěže 10 utkání, tedy vůbec nejvíc ze všech celků Chance ligy. Týmy, které toho tolik nestihly, budou proto začínat dřív a utkání dohrávat.

„Podle toho, co nám ze svazu poslali, by se mělo začít 21. listopadu, a to za přísných hygienických podmínek. To znamená PCR testy a bez diváků,“ zmiňuje Vykoukal pro Deník.

Dle očekávání se bude muset osekat základní část. „Místo tříkolové bude dvoukolová,“ ujasnil Vykoukal.

Dvojnásobný mistr světa a bývalý obránce Sparty či Plzně už dřív avizoval, že pokud by si PCR testy měly kluby platit samy, byl by to pro jejich rozpočty značný problém.

„Všichni budeme pevně věříme, že se to změní na antigenní testy a že časem snad nebude testovat vůbec a do hlediště se nám vrátí i lidi,“ přeje si Vykoukal.

„Když by se celou sezonu testovalo pomocí PCR testů, bylo by složité ji dohrát,“ varuje.

Na ledě Jestřábi létají už od minulého pondělí. Kolik toho během nucené pauzy ztratili?

„Myslím si, že jsme dobře připravení. Na začátku sezony jsme byli v dobré kondici a teď se do toho zase dostáváme, trénujeme už i systémové věci,“ těší Vykoukala.

V posledních dnech řešil i náležitosti související s kádrem. Nadále už nebude na Hané pokračovat útočník František Wagner, který přišel před sezonou z Kadaně.

„Franta měl dlouhodobé potíže s achilovkami, odehrál jen jeden zápas, jinak v podstatě nic neodtrénoval. Proto jsme se domluvili na ukončení smlouvy,“ informuje Vykoukal.

A možná nebude s pohyby v kádru konec.

„Máme něco, co bychom chtěli pořešit, ale ještě to není ve fázi, kdy bychom to mohli oznámit. Každopádně ještě možná k nějakým změnám dojde,“ říká 49letý manažer Prostějova.