„Byl to velmi náročný zapas, kluci to zvládli skvěle. Klíč k úspěchu bylo proměňování šanci, které nás občas trápí. Jinak ale kluci padají hodně do střel, snaží se mi co nejvíc pomoct a blokovat střely. Gól do prázdné brány byl důležitý a padl rozhodně po zásluze," říkal po středečním střetnutí v Pelhřimově proti jihlavské Dukle, které jeho tým vyhrál 5:3 a on sám si připsal třiatřicet přesných zákroků.