Jestřábi odstartovali svou cestu za dalšími třemi body na konci desáté minuty, kdy se Martin Pěnčík napřáhl v mezikruží a nemilosrdně propálil bezmocného Dolejše. Poté si oba celky vyměnily po několika šancích a když už to vypadalo, že se stav do první sirény nezmění, poslal v poslední minutě střílenou přihrávku od modré Tomáš Valenta a Filip Jansa ji šikovně tečoval do porubské sítě - 2:0.

Prostějováci pak odolali menšímu domácímu tlaku a na konci 27. minuty navýšili své vedení již na 3:0. To se podařilo Danielu Malákovi, který při hře čtyři na čtyři využil zmatku v obraně Ostravanů a poslal Dolejše na střídačku střelou mezi jeho betony. Ostravanům se pak sice podařilo zkorigovat stav zásluhou proměněného nájezdu Michala Vachovce, o pouhou minutu později ale vrátil Hanákům tříbrankový náskok Jan Slanina.

„Jarda Pavelka a naše obětavost nám daly šanci vyhrát první třetinu. Díky pohotové střele z kruhu a šikovné teči jsme vedli 2:0, ale skóre neodpovídalo průběhu hry. Ve druhé části jsme se zlepšili, šance se střídaly na obou stranách. Poruba se proměněným trestným střílením dostala do zápasu, ale bleskově jsme odpověděli využitou situací tři na jednoho a dál si udržovali tříbrankový náskok," pokračoval spokojený prostějovský lodivod.

Ve třetí části už další branka nepadla. Domácí se sice ještě něco s výsledkem udělat pokoušeli, ovšem dobrá obrana prostějovského celku společně s gólmanem Pavelkou odolala všem jejím pokusům. Svěřenci Aleše Tottera si tak připsali již pátou čistou výhru v řadě, sesadili Porubu z prvního místa a sami se posunuli až na velice slušnou čtvrtou pozici.

„Třetí třetina byla od nás nejlepší, kontrolovali jsme hru a drželi domácí v prostorech, kde jsme chtěli. Je to pro nás výborná výhra u lídra tabulky a povzbuzení do reprezentační přestávky. Kapitán Martin Novák říkal, že možná je škoda, že pauza přijde právě teď. Ale věřím, že tým je natolik inteligentní a charakterní, že bude dál pracovat a pokračovat ve vítězné sérii," uzavřel své hodnocení Aleš Totter.

HC RT TORAX Poruba 2011 - LHK Jestřábi Prostějov 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Vachovec (TS) – 10. Pěnčík (Novák, Ostřížek), 20. Jansa (Slanina, Valenta), 27. Malák (Burian, Ostřížek), 38. Slanina (Jiránek, Ostřížek). Rozhodčí: Šudoma, Micka - Polák, Bezděk. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 841.

Poruba: Dolejš (27. Bláha) – Klimíček, Lemcke, Mlčák, Voráček, Sedlák, Krenželok, Dluhoš – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Šlahař, Pšurný, Berisha – Brodek, Střondala, Hrníčko – Häring, Karafiát. Trenér: Jiří Režnar.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Kubeš, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Benda – Jiránek, Jáchym, Novák – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Maruna. Trenér: Aleš Totter.