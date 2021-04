Kdo bude nástupcem osmapadesátiletého kouče? Podle informací Prostějovského Večerníku by se mohlo jednat opět o trenéra z Pardubic. Sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal nic takového ovšem nepotvrdil.

„Jména jsou v jednání ale nic není dotažené do konce, proto je prozrazovat nebudu. Celé jednání si vede majitel klubu. Až vše bude hotové, tak to samozřejmě zveřejníme. Nejsem ale schopen říct, jestli to bude v řádu dnů nebo týdnů,“ prozradil Vykoukal.

Nejdelší období v pozici hlavního trenéra tak od postupu do první ligy drží právě Jiří Vykoukal, který vedl Hanáky dva roky.

„Někdy jsou změny potřeba a někdy je dobré zase počkat. Situace nějak vyplynula v to, že Jirka Šejba tady nebude. Týmu vštěpil dobré věci a to, jak pracoval, bylo naprosto v pořádku. Odvedl tu kus práce. Bohužel po vzájemné dohodě nebude pokračovat,“ popisoval Vykoukal.

NÁVRAT VYKOUKALA NA STŘÍDAČKU?

Nabízí se i varianta návratu dvojnásobného mistra světa zpět do pozice hlavního trenéra Jestřábů. Zatím to tak ale nevypadá. „Uvidím, co se mnou bude dál. Nechal bych tomu volný průběh. Takhle jsme se s panem majitelem zatím vůbec nebavili,“ vysvětlil.

Vykoukal taktéž nepotvrdil, jestli jej i v následující sezoně uvidíme na prostějovském stadionu coby sportovního manažera. „O všem se jedná. Nejsem schopen nic říct nyní,“ řekl na závěr.

Hlavní trenéři od postupu Prostějova do první ligy:

2014/2015 – Čech, Sršeň, Zachar

2015/2016 – Přecechtěl

2016/2017 – Přecechtěl, Arnošt

2017/2018 – Vykoukal

2018/2019 – Vykoukal

2019/2020 – Vykoukal, Lubina

2020/2021 – Šejba

JIŘÍ HORÁK