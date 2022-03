Ve druhém utkání řádil Jiránkův spoluhráč Petr Mrázek. Nechybělo moc a zaznamenal hattrick, od třetího gólu (a srovnání skóre na 4:4) jej dělily centimetry, nastřelil břevno.

„Chyběl opravdu kousek a třeba by to vypadalo jinak, ale tak to někdy je. Teď už je to pryč a my se musíme soustředit na domácí zápasy,“ pokrčil Jiránek rameny po kruté prohře 3:7.

Napodruhé to nevyšlo. Jestřábi zkusí Litoměřice vyřadit doma

„Oba dva zápasy nás srážely naše fauly a oslabení. Naopak jsme ale měli přesilovky, kterými jsme si nepomohli. Zapracujeme na tom a bude to lepší,“ věří útočník.

Stav 1:1 na zápasy ale pochopitelně pro Prostějov, který do série vstupoval v roli outsidera, není vůbec špatný. Teď Hanáky čekají dva zápasy doma.

„Určitě jsme s jednou výhrou spokojení, ale velká škoda toho druhého zápasu. Myslím si, že v závěru, kdy jsme měli 5 minut přesilovku jsme mohli utkání více zdramatizovat, ale bohužel to nevyšlo,“ ohlédl se Jiránek.

V čem je podle něj boj s ofenzivně laděnými Litoměřicemi jiný než ten s Kolínem? „Kolín měl spoustu mladých kluků, kteří hráli urputně a bylo to hodně o osobních soubojích. S Litoměřicemi to je více hokejové a může rozhodnout každá chyba. Věřím, že my jich uděláme méně,“ uzavřel.

Třetí čtvrtfinálový boj je v Prostějově na programu dnes od 18 hodin.