„Katastrofální výkon. Pro mě obrovské zklamání hrát po pauze na domácím ledě s takovýmto nasazením,“ řekl ihned po utkání. „Baníku stačila bojovnost,“ smutnil.

Hosté měli lepší vstup do utkání. Už ve třetí minutě si nikým neatakovaný Jan Bečvář vyjel z rohu až před Štůralovu branku a našel místo v pravém horním rohu.

Další pozitivní moment přidal Marek Švec, který nechal po konzultaci s hlavním rozhodčím zrušit signalizovaný trest pro Prostějov.

Ve druhé třetině pak sice domácí kapitán Marek Račuk po výměně puku s Krejčím a Žálčíkem tvrdou ranou překonal Kašpara a vyrovnal. Ovšem jen na chvilku, protože hosté si o tři minuty později vzali své vedení zpět. Po nedůslednosti v prostějovské obraně se po přiťuknutí dostal k puku opět Jan Bečvář a připsal si tak druhou branku v utkání.

Kdo čekal mohutný tlak Prostějovských v poslední periodě, zmýlil se. Baník totiž dalšími dvěma brankami zpečetil svůj tříbodový zisk. Nejprve se z kraje třetiny prosadil Marek Švec, kterého o pár minut poté následoval Jakub Vrána. Po tomto gólu několik diváků již začalo předčasně opouštět stadion.

„Je to pro mě nepochopitelné. Soupeři nejprve dáme zbytečně výhodu přesilovky a poté zbytečně inkasujeme, protože jsme pasivní alibisti. Bez emocí a agresivity se v dnešní době hokej prostě nedá hrát,“ zlobil se Lubina.

LÉTALO I PIVO

Nespokojenost vyjádřili i fanoušci Jestřábů. Několik si jich to ke konci zápasu namířilo k tunelu, který vede do šaten a pár půllitry ovlažilo prostějovské hráče. Během několika chvil ale zasáhla ochranka, takže celý incident netrval příliš dlouho. „Vůbec se lidem nedivím, že byli nespokojení a dávali to najevo. Asi tak, jak byli roztrpčení oni, tak jsem naštvaný i já. Vyvodíme z toho nějaké závěry, protože takhle to dál nejde,“ pronesl Lubina.

Další zápas čeká Hanáky hned ve čtvrtek na ledě jihlavské Dukly. „Moc času nemáme. Musíme se poučit a nastoupit tam úplně jinak,“ dodal na závěr.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Račuk (Žálčík, P. Krejčí) – 3. Bečvář (Urban), 30. Bečvář (M. Zadražil, Kovařík), 44. Švec (M. Zadražil, Kovařík), 47. Vrána (Kadeřávek). Rozhodčí: Dědek, Koziol - Zedník, Hranoš. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Prostějov: Štůrala – Mrázek, P. Krejčí, Hamrlík, M. Jandus, Husa, Muška, Březák – L. Luňák, Račuk, Žálčík – T. Jandus, Divíšek, Nouza – Hrníčko, V. Meidl, L. Krejčík – Chlán, M. Novák, Knap.

Sokolov: Kašpar – Přindiš, Vodička, A. Rulík, Michálek, J. Tomeček, Pařízek, Kadeřávek – Kovařík, M. Zadražil, Švec – Vracovský, Kverka, Osmík – T. Rohan, Vrána, Kuběna – Urban, Bečvář.

JIŘÍ HORÁK