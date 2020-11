„Předpokládám, že do 20. listopadu se soutěž nerozjede,“ nechal se slyšet sportovní manažer hokejového Prostějova Jiří Vykoukal. Minimálně do tohoto dne bude totiž v Česku trvat nouzový stav.

V zákulisí prvoligových klubů se hovoří o optimistické variantě – restartu Chance ligy k 21. listopadu. Méně radostný scénář kalkuluje až s posledním dnem aktuálního měsíce.

POČET ZÁPASŮ SE SNÍŽÍ

Jestřábi během uzavření zimního stadionu společně trénovali venku a v posledním týdnu měli individuální přípravu. V pondělí se hráči vrátili zpět na ledovou plochu. Z důvodu stále nekončící vynucené pauzy nastane i změna v počtu odehraných utkáních.

„K reorganizaci soutěže určitě dojde. V jakém rozsahu to bude, to teprve uvidíme,“ uvedl Jiří Vykoukal.

Před nucenou pauzou stihli svěřenci trenéra Jiřího Šejby odehrát deset zápasů, ve kterých získali 13 bodů.

WÁGNER KONČÍ, BUDOU DALŠÍ ZMĚNY?

Během přestávky kádr Jestřábů nezůstal beze změny. Třiadvacetiletý forvard František Wágner z důvodu dlouhodobého zranění další starty v prostějovském dresu nepřidá.

Wágner před sezonou přicházel jako velká ofenzivní posila, když v minulé sezoně dokázal v dresu Kadaně vstřelit jednadvacet branek. Letos bohužel stihl pouze jedno utkání.

„Franta měl dlouhodobé problémy s achillovkou. Bohužel se nedal do kupy tak, aby byl schopen nastoupit do zápasu. Proto jsme se rozhodli, že smlouvu s ním ukončíme,“ vysvětlil Vykoukal.

Sportovní manažer Jestřábů taktéž naznačil, že prostějovský kádr mohou opustit i další hráči na okraji sestavy. „Může to nastat. Řešíme to ze dne na den. Záležet bude na dalším průběhu Chance ligy a taky na tom, jak to dopadne s testováním hokejistů,“ dodal Vykoukal s tím, že pro prvoligové kluby by povinné testy znamenaly nezanedbatelnou finanční zátěž.

Jiří Horák