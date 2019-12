V sobotu si prostějovští hokejisté poradili s Kadaní 6:3 a drží tak stále naději na postup mezi prvních osm týmů tabulky.

„Sice přijel poslední celek tabulky, ale byl to těžký zápas. Tendence podceňovat situace tam vždycky totiž je. I když jsme hráče nabádali k tomu, aby tam podcenění nebylo, stejně se to tam objevilo,“ komentoval hlavní trenér Jestřábů Ladislav Lubina.

PRVNÍ TŘETINA BEZ BRANEK

V úvodní části měli svěřenci trenéra Lubiny jasně navrch. Jenže ve vytvořených brankových příležitostech nebyli schopni vstřelit branku. Velkou zásluhu na tom měla i bývalá brankářská jednička Jestřábů Jakub Neužil, který se z Prostějova přesunul právě do Kadaně.

Hned ze začátku druhé periody se ale domácí prosadili. Divíškův puk před branku dostal za Neužilova záda Lukáš Luňák. Na dvoubrankový rozdíl mohl zvýšit Krejčík, který se natlačil až před branku ale svůj bekhendový pokus namířil příliš nahoru a přestřelil tak kadaňskou klec.

Hanákům při druhém gólu pomohlo štěstí. Minutu po spálené šanci Krejčíka totiž Krejčí nahodil puk do útočného pásmu tak šikovně, že se odrazil přímo před branku k Tomáši Nouzovi a ten jej doklepl do prázdné branky. Neužil se totiž v ten moment nacházel za svojí klecí, kde čekal právě na nahozený kotouč.

„Využili jsme jen jednu početní výhodu. Někdy mi připadá, že mluvím jinou řečí, než česky. Permanentně co jsem tady, nutím a nabádám hráče, že přesilové hry musí zahajovat střelbou. Dokonce jsme se Ivo Peštukou vsadili a já prohrál dvacet korun,“ prohlásil kouč Lubina.

SKVĚLÁ PREMIÉRA BEKA ZE SPARTY

Hosté snížili v polovině druhé části, když se ve hře čtyři na čtyři prosadil Albert Michnáč. Jestřábi si ale o dvě minuty poté vzali své dvoubrankové vedení zpět. Nouza si vyměnil kotouč s novým přírůstkem do prostějovského kádru Martinem Jandusem a krásnou střelou bez přípravy nedal Neužilovi šanci.

Martin Jandus si tak připsal první bod v Jestřábím dresu.

Zkraje třetí třetiny pak přidal bod druhý, když jeho pas našel hokejku Dominika Hrníčka, který si nabruslil do pásma a střelou zápěstím zvýšil na tříbrankový rozdíl.

„Martin sám projevil zájem sem jít. Jsem rád, že jsme to dotáhli do konce a myslím si, že všichni, kdo zápas sledovali, tak viděli obránce extraligových kvalit. Podal skvělý výkon a já doufám, že ty další budou jenom lepší,“ pochvaloval si prostějovský kouč novou posilu ze Sparty Praha.

„Chtěl jsem hrát lepší hokej a zabojovat o osmičku,“ potvrdil sám Martin Jandus.

Hosté snížili v přesilové hře, když důrazný Müller dostal puk za Štůralova záda. Jestřábi reklamovali písknutí hlavního rozhodčího ještě před tím, než padla branka. Nicméně neuspěli a gól byl uznán.

VYHROCENÝ ZÁVĚR

Pátou branku Prostějovských vstřelil Matěj Novák, kterého následovalo kadaňské snížení dvě minuty před koncem z hole Štěpána Čecha. Hanáci si ale vítězství pohlídali a zakončili jej parádní souhrou prvního útoku, kdy do odkryté klece pečetil domácí vítězství kapitán Marek Račuk.

„Konec utkání byl od nás lehkovážný. Je to v podvědomí hráčů. I když dvougólový náskok je zrádný. Stačí málo a všechno je jinak,“ pronesl Lubina.

Těsně před koncem se poté na zimním stadionu strhla nevídaná mela. Krejčí s Čechem se poprali v souboji jeden na jednoho a skončili na kadaňské střídačce, kde se je snažil zpacifikovat bývalý hráč Prostějova Michael Foltýn. Jenže prostějovskému Husovi se to nelíbilo a tak jej z ledu sekl do rukou, což rozpoutalo velkou vlnu emocí. Foltýn si to nenechal líbit a začal to Husovi oplácet. Vše skončilo po pár vteřinách zásahem čárových rozhodčích.

„To bylo vyústění všech minisoubojů, které jsme během zápasu mohli vidět. Závěrem to explodovalo,“ popisoval závěr utkání Lubina.

Všichni aktéři, až na prostějovského obránce Husu, vyfasovali dvouminutové tresty. Rodák z Čáslavi ale za zmíněné seknutí vyfasoval pět minut plus do konce zápasu.

Hanáky čeká další zápas ve středu od 18 hodin v Ústí nad Labem.

LHK Jestřábi Prostějov - SK Kadaň 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 23. L. Luňák (Divíšek), 24. Nouza (P. Krejčí, Divíšek), 32. Nouza (M. Jandus), 45. Hrníčko (M. Jandus), 54. M. Novák (Miškář), 60. Račuk (L. Krejčík, Žálčík) – 30. Michnáč (Wojnar), 50. J. Müller (Trefný, D. Zeman), 59. Čech (Wojnar, Procházka). Rozhodčí: Skopal, Kašík – Lukš, Novák. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2.

Prostějov: Štůrala – Mrázek, Muška, Hrdinka, M. Jandus, Husa, P. Krejčí – L. Krejčík, Račuk, Žálčík – Hrníčko, Divíšek, Nouza – L. Luňák, V. Meidl, T. Jandus – M. Novák, Miškář, Chlán. Trenér: Ladislav Lubina.

Kadaň: Neužil – Trefný, Novák, L. Chalupa, D. Zeman, Procházka, Poizl, Mert – Zabloudil, Kůs, Wágner – Zd. Zabloudil, Rindoš, J. Müller – Wojnar, Čech, Michnáč – Dubský, Foltýn, Homer. Trenéři: Petr Klíma, Tomáš Hamara.

JIŘÍ HORÁK