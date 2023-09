Jen dva dny po vysoké domácí prohře se zlínskými Berany se hokejisté Prostějova postavili na pelhřimovském zimním stadionu, který jako dočasný azyl využívá jihlavská Dukla, k dalšímu prvoligovému střetnutí. Po bezbrankové první třetině se pak v té druhé rozjela přestřelka, kterou lépe zvládli Hanáci a po brankách Illéše, Hanouska, Šidlíka a Haška zvítězili 4:2.

Hráči LHK Jestřábi Prostějov slaví vítězství. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Sehráli jsme velice dobrý zápas, ze kterého domů vezeme důležité tři body," načal své pozápasové hodnocení prostějovský lodivod Martin Štrba.

První třetina přinesla řadu zajímavých šancí, se kterými si však jak Marek Štipčák na prostějovské, tak Adam Beran na jihlavské straně dokázali poradit. Nejblíže gólu byli v této dvacetiminutovce domácí, když se na konci osmnácté minuty už už radovali ze vstřelené branky, avšak prostějovský brankář puk nakonec udržel před brankovou čárou. Šlo se tak do kabin za stavu 0:0.

Co však nenabídla třetina první, vynahradila divákům plně ta následující. Už po půlminutě se poprvé prosadil z přesilovky Jakub Illéš a poslal Jestřáby do vedení, které za dvě minuty vymazal odchovanec Olomouce Tobiáš Handl a za další dvě minuty poslal Duklu do náskoku Tomáš Čachotský. Ani vojáci se však neradovali příliš dlouho. Na začátku 28. minuty totiž srovnal v přesilovce Tomáš Hanousek a dvacet sekund před polovinou zápasu znovu otočil stav ve prospěch Hanáků Petr Šidlík. Domácí celek pak nevyužil téměř dvě minuty trvající dvojnásobnou přesilovku, a tak druhá přestávka probíhala za prostějovského vedení 3:2.

Prostějov v Mladé Boleslavi vedl, pak přišla červená a v poháru končí

Po minutě třetí periody už mohli Jestřábi vést o dvě branky, akci Račuka s Doležalem ale vyřešil brankář Beran. Nakonec se ale přece jen dočkali hned na začátku poslední desetiminutovky. Petr Hašek sebral v předbrankovém prostoru puk Čachotskému a poslal jej pod horní tyčku. Jihlavští se pak ze všech sil snažili najít recept alespoň na snížení, dobře hrající hosté v čele s jistým Štipčákem jim v tom ale zamezili.

„V tom ne úplně ideálním počtu hráčů, ve kterém jsme cestovali, podali kluci vynikající výkon, i když první třetina tomu úplně nenasvědčovala. Zbylé dvě byli ale hráči výborně sehraní. Vyšly nám přesilovky, což taky hodně pomohlo. Poslední dvacetiminutovku jsme zvládli ubránit bez obdržení gólu, kluci tam byli obětaví a dali do toho srdce," dodal ještě Martin Štrba.

Jeho svěřenci tak napravili minulou domácí prohru se Zlínem a v tabulce jsou nyní se ziskem osmi bodů a jedním zápasem k dobru devátí. Jejich příští kroky povedou znovu domů, kde se v sobotu 30. září utkají s Frýdkem-Místkem.

HC Dukla Jihlava - LHK Jestřábi Prostějov 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Handl, 25. Čachotský (Anděl) – 21. Illéš (Račuk, Hanousek), 28. Hanousek (Illéš, Račuk), 30. Šidlík (Illéš), 51. Hašek. Rozhodčí: Wagner, Jechoutek – Jindra, Teršíp. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 515.

Jihlava: Beran – Kolář, Bilčík, Kočí, Ozols, Chvátal, Mareš, Dundáček – Šik, Anděl, Čachotský – Cachnín, Štefančík, Havránek – Berger, Handl, Meluzin – Brož, Pořízek, Jelínek. Trenér: Viktor Ujčík.

Prostějov: Štipčák – Šidlík, Hanousek, Krejčí, Poledna, Forman, Pěnčík, Kloz – Hašek, Ostřížek, Burian – Doležal, Račuk, Illéš – Fronk, Venkrbec, Jiránek – Maruna, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.