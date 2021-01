Hostům vyšly vstupy do prvních dvou třetin, proto se Jestřábi na výhru pořádně nadřeli.

Na úvodní gól Davida Klimši domácí rychle odpověděli trefou z hole Petr Chlána a v polovině první části pak odskočili do vedení, když se po samostatném úniku trefil krásně mezi nohy brankáře Suchánka Dominik Hrníčko.

„Začátek zápasu mimo první dvě střídání proběhl tak, jak jsme si řekli. Měli jsme spoustu šancí a byla strašná škoda, že jsme neodskočili na rozdíl dvou a více branek,“ konstatoval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Prokletá první minuta

Jako přes kopírák poté vypadal úvod druhé části, ve které se Frýdečtí opět v první minutě třetiny dokázali prosadit a z hole Vojtěcha Tomiho vyrovnat.

„Chceme hrát systém dva tři, kdy to zavíráme obránci, kteří nám teď ale chybí. Nehráli jsme ani moc do těla, což prostě musíme zlepšit,“ vytýkal Šejba, kterého trápí marodka. „Musíme hrát s tím, co máme. S absencí Robina Staňka to vypadá na déle. V sobotu by se měl ale vrátit David Bartoš,“ objasnil kouč Jestřábů.

Domácí si ale po třech minutách vzali vedení zpět. Nejprve sice Žálčík tváři v tvář Suchánkovi neuspěl, naštěstí pro Hanáky ale pár vteřin na to ten samý hráč našel před bránou Dominika Hrníčka, který si připsal druhou přesnou trefu v utkání.

„Hra ve druhé třetině byla hlavně špatná v tom, že jsme si nebyli schopni dát jednu přesnou přihrávku. Ztráceli jsme lehké kotouče a soupeř naopak získával pevnou půdu pod nohami. Asi jsme se obávali o výsledek. Naštěstí se nám ale podařily vstřelit branky a vždy odskočit,“ popisoval Šejba.

Hosté ale dokázali znovu vyrovnat. Deset minut před koncem zápasu Jonáš Peterek dorazil Michálkovu střelu do prázdné branky – 3:3.

Rozhodl Motloch

Prostějovské vrátil do vedení další dvougólový střelec utkání, a sice Petr Chlán, kterého o pár minut na to následoval ještě loni frýdecký forvard Lukáš Motloch.

Hosté sice dokázali ještě před koncem zápasu snížit a závěr zdramatizovat, více však ale nezvládli. Lukáš Motloch si tak proti svému bývalému klubu připsal vítěznou branku a mohl se spoluhráči slavit důležité vítězství.

Návrat Gaga

Po téměř půl roce opět naskočil do prostějovské sestavy útočník Michal Gago, který se zranil v prvním zápase sezony na ledě Jihlavy.

„Bylo vidět, že dlouho nehrál. V určitých fázích si moc nevěřil. Člověk je zatavený, nemá tu fyzičku. Mysleli jsme, že naskočí dříve. Jde ale o pocit hráče, jak on to cítí,“ vysvětloval prostějovský trenér.

Další utkání sehrají Hanáci v sobotu na domácím ledě s Kolínem.

„Čeká nás těžký soupeř. Klukům možná dáme ve čtvrtek volno nebo volnější trénink. Musíme se prezentovat hrou, co nám přináší ovoce a zlepšit hru do těla,“ varuje před dalším utkáním Šejba.

Autor: Jiří Horák

LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 4. Chlán (Mrázek, P. Krejčí), 11. Hrníčko (Zálčík), 25. Hrníčko (Žálčík, Pěnčík), 53. Chlán (Mrázek, Gago), 55. Motloch (T. Jandus, Pěnčík) – 1. Klimša (Tomi), 21. Tomi (Klimša, R. Veselý), 51. Peterek (J. Michálek, Husák), 56. Stuchlík (Haman, Veselý). Rozhodčí: Čech, Skopal – Jan Kleprlík, Zedník. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Chlán, Gago – Žálčík, T. Kaut, Hrníčko – Ouřada, Motloch, T. Jandus – M. Novák, Janeček, Vachutka. Trenér: Jiří Šejba.

Frýdek-Místek: Suchánek – Hrachovský, Z. Malík, Zahradníček, J. Michálek, Haman, Husák, Šepelev – Stuchlík, Kaukič, Mikulík – Flok, Klimša, R. Veselý – Matiaško, Ramik, Tomi – Šedivý, Przybyla, Peterek. Trenér: Mojmír Trličík.