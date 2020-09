„Kluci hráli dobře. Za mě asi nejlepší utkání, co jsme zatím odehráli,“ řekl i přes prohru spokojeně po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Lepší vstup do utkání měli domácí, kteří vlétli do zápasu s velkou chutí. Nicméně ani oni, ani Jestřábi se v první třetině neprosadili.

DRUHÁ TŘETINA NABÍDLA PĚT BRANEK

To v té druhé periodě viděli diváci na zimním stadionu Na Lapači celkem pět branek. Jako první se prosadili Hanáci, kteří pár vteřin po uplynutí konce trestu vsetínského Pechance využili zásluhou Petra Mrázka přečíslení dvou na jednoho.

„Domácí měli lepší první třetinu. My jsme to potom srovnali v druhé třetině, kde jsme šli do vedení,“ popisoval Šejba.

Netrvalo ale dlouho a domácí snížili v přesilové hře. Po Gorčíkově pasu se dokázal prosadit Jan Kloz.

„Drtí nás vyloučení. Musíme se nad tím zamýšlet, protože nám to kazí dobré výsledky,“ pronesl Šejba nespokojeně.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen něco málo přes minutu, když Hanáci dokázali opět odskočit. Problémy Vsetína s rozehrávkou využil Chlán, který předložil puk osamocenému Michalu Gagovi a ten zasunul puk mezi betony bezmocného Gáby.

„Dneska bylo dle mého optimální složení. Fungovaly nám přesilovky i hráči, co chodili na oslabení, pracovali poměrně dobře,“ byl spokojený prostějovský kouč.

V 28. minutě prostějovští hokejisté dokonce odskočili na rozdíl dvou branek díky využité přesilové hře a přesné střele Mrázka, který si tak připsal druhý přesný zásah v zápase.

Jenže o půl minuty později se radovali i domácí, kteří také dokázali využít chybu v rozehrávce Hanáků a zásluhou druhé trefy Jana Kloze snížili na rozdíl jedné branky.

DVĚ BRANKY VSETÍNA ROZHODLY

Jestřábi bránili hubený náskok celkem statečně a měli i dost příležitostí na to opět odskočit. Nutno ovšem podotknout, že i domácí měli šance na vyrovnání.

Zápas zlomily právě dvě branky Vsetínských v posledních pěti minutách zápasu. Nejprve Hořanský zpoza brány našel Branislava Rehuše a poté necelou minutu před koncem základní hrací doby využil nabídnutou přesilovou hru Antonín Pechanec.

Hanáci ještě zkoušeli hru v šesti, nicméně vyrovnání se nedočkali. Vsetínští tak oplatili Prostějovu porážku z prvního vzájemného zápasu a po třech prohrách si připsali opět výhru.

„Škoda třetí třetiny, kdy jsme měli šance na to odskočit, ale bohužel po našich dvou individuálních chybách Vsetín srovnal a následně v přesilové hře díky zbytečnému faulu, který se dle mého nemusel pískat, zápas rozhodl,“ litoval závěru trenér Šejba.

To Hanáci si připsali třetí prohru v řadě. Další zápas čeká svěřence trenéra Šejby v pondělí od 18 hodin na ledě Šumperka.

„Bude to určitě poslední příprava. Šumperk nám nechtěl vyhovět s posunutím termínu zápasu, takže naše snaha o ještě jeden přípravný zápas by byla marná. Pak už je to celkem na hraně hrát ve středu nebo ve čtvrtek zápas, když v sobotu začíná liga,“ dodal závěrem osmapadesátiletý kouč.

VHK Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (0:0, 2:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Kloz (Gorčík, Bartko), 29. Kloz, 55. Rehuš (Hořanský, Ondračka), 60. Pechanec (Štach, Gajarský) – 22. Mrázek (Bartoš, Sova), 26. Gago (Chlán), 28. Mrázek (Sova, Bartoš). Rozhodčí: Škrobák, Smilek – Bártek, Novák. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 570.

Vsetín: Gába – Ondračka, Smetana, Kudělka, Bartko, Štach, Jenáček – Rehuš, Kloz, Gajarský, Březina, Pechanec, Gorčík, Hořanský, Šilhavý, Vítek, Klímek, Apolenář. Trenér: Jan Srdínko

Prostějov: Bláha – Matyáš, Sova, Drtil, Staněk, Piegl, Hefka, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago, Žálčík, Kaut, Vachutka, Hrníčko, Chlán, Novák, Jandus, Pšenička, Motloch, Janeček. Trenér: Jiří Šejba

JIŘÍ HORÁK