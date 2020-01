„Porážka nás hodně mrzí, protože víme, co nám naznačuje,“ ví prostějovský trenér Ladislav Lubina.

Hanáci se ujali vedení v sedmé minutě, když důrazný Tomáš Jandus nadvakrát dorazil přihrávku svého bratra Martina za záda teprve šestnáctiletého Suchánka, který pár dnů zpět přestoupil z k třineckým Ocelářům z Přerova.

Druhou branku přidal půl minuty před koncem úvodní třetiny v přesilové hře nestárnoucí Tomáš Divíšek, kterému krásně předložil kotouč do prázdné branky Tomáš Nouza. Prostějovský forvard mu proto hned vzápětí poděkoval.

„První třetinu jsme odehráli skutečně parádně. Dostali jsme se do dvougólového vedení, což bylo zasloužené,“ řekl Lubina.

FRÝDEK SROVNAL VE DRUHÉ TŘETINĚ

Domácí srovnali v prostředním dějství. Nejprve Lukáš Motloch pohotovou střelou překonal Hufa v prostějovské brance a poté necelé dvě minuty před koncem srovnal v přesilové hře a velkém závaru před prostějovskou svatyní David Klimša.

„Věděli jsme, že po první třetině soupeř v té druhé přidá, což se také stalo. Bohužel jsme si mysleli, že to bude na pohodu. Jenže počet střel ve druhé třetině byl jasně ve prospěch domácích. Avizoval jsem hráčům, že bychom v takto nastavené hře mohli inkasovat, což se také v závěru stalo,“ mrzelo Lubinu.

Poslední část zápasu rozhodla jediná branka, a to z hole domácích hráčů, kteří dokázali využít svou druhou početní výhodu v zápase. Patrik Hrehorčák střelou z pravé strany nachytal Hufa střelou nad jeho vyrážečku a zařídil tak domácím důležité vítězství.

„Ve třetí třetině jsme se trochu vrátili k tomu, co jsme hráli v úvodním dějství. Bohužel jsme nevyužili brankové příležitosti a inkasovali v našem oslabení,“ pronesl smutně prostějovský kouč.

MARODKA NEHRÁLA ROLI

Dle slov prostějovského trenéra ani postrádání několika hráčů základní sestavy nemělo na vývoj zápasu značný vliv. Chyběli například Petr Krejčí, Václav Meidl, Jaroslav Mrázek, Matěj Novák nebo Jakub Březák. Místo nich nastoupili mladíci Michal Pochobradský, Dominik Knap a teprve sedmnáctiletý Michal Hrádek zapůjčený z extraligových Pardubic.

„Myslím si, že jsme měli slušné mužstvo. Možná jsme byli i po většinu času lepším celkem než Frýdečtí. Bohužel jsme udělali hloupé chyby, které soupeř potrestal,“ prozradil Lubina.

Reputaci si však mohou prostějovští hokejisté spravit hned ve středu, když se na domácím ledě utkají s Třebíčí, která se v tabulce nachází o dva body před nimi.

„Musíme se připravit. Víme, o co hrajeme. Budeme chtít zapomenout na to co bylo a utkání zvládnout,“ burcuje prostějovský trenér.

HC Frýdek Místek - LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Motloch (Zahradníček, Eret), 39. Klimša, 49. Hrehorčák (Hrachovský, Kaukič) – 7. T. Jandus (M. Jandus, Hrdinka), 20. Divíšek (Nouza, Vachutka). Rozhodčí: Fiala, Kopeček – Gančarčík, Konvička. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 934.

HC Frýdek Místek: Suchánek (Loubal) – Haman, Bartko, Zahradníček, J. Michálek, J. Adámek, M. Adámek, Hrachovský – Kafka, Klimša, Tomi – Hrehorčák, Stuchlík, Mikulík – Szturc, Kaukič, Martynek – Eret, Motloch, Matěj. Trenér: Vlastimil Wojnar.

LHK Jestřábi Prostějov: Huf (D. Dvořák) – Hrdinka, M. Jandus, Husa, Drtil, Hrádek, Muška, Chujac – T. Jandus, Pochobradský, Vachutka – Hrníčko, Račuk, Žálčík – L. Krejčík, Divíšek, Nouza – Chlán, Knap, Ouřada. Trenér: Ladislav Lubina.

JIŘÍ HORÁK