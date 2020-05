Oproti minulému roku, kdy turnaj hrálo pět mančaftů, se letošní ročník rozroste o další dva účastníky.

Turnaj má v rámci přípravy hokejových klubů na další sezonu skvělé jméno, což dokazuje seznam účastníků.

Svěřenci trenéra Lubiny se postupně představí proti Frýdku-Místku, Porubě, vítězi posledních dvou ročníků polskému Jastrzębie a poté na domácím ledě sehrají tři utkání s atraktivními soupeři, konkrétně s Třebíčí, Jihlavou a Vsetínem.

Nejlepší čtyři týmy se poté utkají ve finále a zápase o třetí místo 3. září v Porubě.

„Myslím si, že turnaj je přesně v tom módu přátelských zápasů. Z toho důvodu není úplně potřeba shánět nějaké další přátelské zápasy. Sehrajeme proto turnaj a uvidíme. Nicméně to nevylučuje, že se nějaký další zápas objeví. Zatím je to v jednání, není to dořešené,“ prozradil kouč prostějovských Jestřábů Lubina.

Program Jestřábů

11. srpna (19.15): Frýdek-Místek — Prostějov (RT TORAX ARENA, Poruba)

12. srpna (19.15): Poruba — Prostějov (RT TORAX ARENA, Poruba)

13. srpna (16.00): Jastrzębie — Prostějov (RT TORAX ARENA, Poruba)

18. srpna: Prostějov — Třebíč (ZS Prostějov)

20. srpna: Prostějov — Jihlava (ZS Prostějov)

25. srpna: Prostějov — Vsetín (ZS Prostějov)

3. září: finále a o 3. místo (RT TORAX ARENA, Poruba)

Autor: Jiří Horák