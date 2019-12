Ambiciózní tým z Hané, stejně jako například Dukla Jihlava, musí zabojovat o jednu ze dvou volných pozic do předkola play-off. Jestřáby čeká je 28 zápasů. S každým týmem se utkají čtyřikrát, dvakrát doma a dvakrát venku.

„Nebude to nic jednoduchého,“ ví prostějovský trenér Ladislav Lubina.

Jeho svěřenci se utkají nejen s relativně blízkými soupeři, jako jsou Frýdek-Místek, Jihlava nebo Třebíč, ale čeká je i poměrně náročné cestování až na druhý konec republiky, kde změří síly s Kadaní, Benátkami, Sokolovem a Ústím nad Labem.

„Cestování bude dlouhé. Nedá se ale nic dělat. Musíme to zvládnout,“ řekl prostějovský lodivod.

Mezi největší soupeře v boji o dvě postupová místa patří kromě Jihlavy také Frýdek-Místek nebo Třebíč. Tyto tři mužstva mají prozatím nejlepší výchozí postavení. Na paty jim ale šlape farma Bílých Tygrů Benátky nad Jizerou v čele s Radkem Dudou.

„Budou se tam s námi prát ještě asi tři mužstva. Čeká nás velké množství utkání. Každopádně naším cílem je dostat se do předkola. Myslím si ale, že to bude boj až do konce,“ nezakrýval Lubina.

Jestřábi zahajují druhou část ligy po zhruba týdenní reprezentační pauze doma netradičně v úterý od 18 hodin proti Sokolovu. Do konce roku je pak čeká ještě pět dalších utkání.

JIŘÍ HORÁK