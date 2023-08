Prostějovští Jestřábi mají za sebou první zápas ostravského turnaje O pohár RT TORAX, ve kterém se postavili třetímu celku uplynulé sezony polské ligy z Osvětimi. Během utkání se přítomní diváci dočkali hned několika zvratů ve skóre, díky kterým se skóre vyšplhalo až k podobě 5:5 po 60 minutách. V následném prodloužení pak rozhodli o svém vítězství Poláci.

LHK Jestřábi Prostějov. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Byl to velice těžký zápas s kvalitním soupeřem, který nám znovu ukázal, kde nás tlačí bota. Myslím si ale, že v naší hře bylo i dost dobrých věcí," řekl po zápase prostějovský kouč Martin Štrba.

Jestřábi vlétli do zápasu jako skuteční dravci a už po necelé minutě a půl oslavili první gól z hole Petra Krejčího. Už zanedlouho bylo ale srovnáno, když se po bleskové akci prosadil Krystian Dziubinski. Už za půl minuty ale Hanáci znovu vedli, když se po přihrávce Jáchyma prosadila další nová tvář v prostějovském dresu Jiří Fronk.

Bláznivá třetina však pokračovala dál a v rozmezí desáté a třinácté minuty otočili skóre ve prospěch Poláků Dariusz Wanat s Jakubem Sadlochou. S vedením ale do kabin nešli, jelikož devatenáct sekund před sirénou vyrovnal bombou z levého kruhu David Ostřížek.

Po necelých šesti minutách prostřední části si pak Prostějovští vzali vedení zpět, o což se postaral střelou z levého kruhu Vilém Burian. Oba celky si pak vyměnily po několika šancích na obou stranách, další branky už ale nepadly.

Třetí třetina pak svým brankovým přídělem napodobila tu první. Běhěm 56 sekund mezi 51. a 52. minutou otočil skóre znovu na svou stranu polský tým zásluhou Henryho Karjalainena a Lukasze Krzemiena, necelé tři minuty před zazněním třetí sirény však vyrovnal Tomáš Drtil.

A tak se šlo do prodloužení, které po 36 sekundách rozhodl osvětimský Daniel Olsson-Trkulja. „Kluci se snažili hrát to, co trénujeme. A protože to jsou pro ně nové věci, dělají v tom samozřejmě občas chyby. Právě od toho ale tu přípavu máme, abychom to všechno vypilovali do dokonalosti," pokračoval prostějovský lodivod.

K dalšímu zápasu se Jestřábi postaví už zítra, když se v Ostravar aréně od 16 hodin postaví dalšímu polskému celku z Jastrzebie. „Zítra uděláme nějaké změny v sestavě. Někteří hráči dostanou volno. Ráno se podíváme na video, ukážeme si nějaké chyby a půjdeme do toho s tím, že budeme chtít vyhrát," uzavřel Martin Štrba.

Re-Plast Unia Osvětim - LHK Jestřábi Prostějov 6:5p (3:3, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Dziubinski (Kaleinikovas, Prusak), 10. Wanat (Jáchym, Hanousek), 13. Sadlocha (Denyskin), 51. Karjalainen (Ahopelto), 52. Krzemien (Sadlocha), 61. Olsson-Trkulja (Ackered, Kaleinikovas) – 2. Krejčí (Drtil), 6. Fronk (Jáchym, Hanousek), 20. Otřížek (Pěnčík), 26. Burian (Šidlík), 58. Drtil (Račuk).

Osvětim: Lundin – Ackered, Djukov, Valtola, Jakobsons, Bezuška, Noworyta, Lukawski, S. Kowalowka – Olsson-Trkulja, Dziubinski, Kaleinikovas – Ahopelto, Heikkinen, Karjalainen – Denyskin, Krzemien, Sadlocha – Wanat, Šoltýs, Prusak. Trenér: Nik Zupančič.

Prostějov: Štipčák - Hanousek, Šidlík, Drtil, Poledna, Pěnčík, Kloz, Krejčí - Hašek, Ostřížek, Burian - Fronk, Jáchym, Jiránek - Illéš, Račuk, Veselý, Slanina, Venkrbec, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.