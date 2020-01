„Z výsledku i z předvedeného výkonu jsem velice zklamaný,“ řekl po utkání hlavní trenér Jestřábů Ladislav Lubina po prohře 0:3.

I když vstup do zápasu měli Hanáci poměrně slušný a svého soupeře jasně přestříleli, bývalý prostějovský brankář Jakub Neužil, který nyní hájí právě barvy Kadaně, měl svůj den.

Nicméně v první třetině měli i domácí velkou příležitost ujmout se vedení, jenže Chlouba v nařízeném trestném střílení po faulu Mrázka na Dvořáka nevyzrál.

Rozhodla druhá třetina

Trhači ale udeřili hned v prvním střídání druhé třetiny, když právě Roman Chlouba v situaci dvou na jednoho volil střelu nad lapačku Dvořáka a napravil si dřívější reputaci.

„Soupeř hrál bohužel přesně tak, jak jsme očekávali, ovšem nevyvarovali jsme se věcí, na které jsme před zápasem upozorňovali. Po našem jakoby tlaku v útočném pásmu jsme soupeři dovolili útoky a přečíslení, z čehož následně skóroval,“ pronesl smutně prostějovský kouč.

O dvě minuty poté šli domácí do dvoubrankového vedení. Štěpán Čech šikovnou střelou nachytal prostějovského brankáře Dvořáka.

Poté přišly dvě velké šance na prostějovské straně. Nejprve se kotouč dostal na rozjetého Hrníčka, ten se ale nestačil zorientovat a akci nedovedl do zdárného konce. Tři minuty před koncem druhé části se řítil tváří v tvář na Neužila Račuk, jenže ani on, ani dorážející Krejčík kadaňského brankáře nepřekonali.

Proto o necelé dvě minuty později přišla třetí rána. Yurii Zholobov se rychle zorientoval před prostějovskou brankou a nikým neatakovaný dorazil puk za brankovou čáru.

Nadšení a spokojenost, zářil kouč Kadaně

Hanáci se pokusili se zápasem ještě něco udělat v poslední periodě, ale gólman Neužil jim nedovolil skórovat a perfektním výkonem zajistil Trhačům čtvrtou výhru na domácím ledě v řadě.

„Bohužel jsme nebyli schopni vstřelit žádnou branku, a to ani do prázdné brány. Z gólmana soupeře jsme udělali brankáře do národního družstva,“ posteskl si Lubina.

„Jsme spokojení, až nadšení,“ netajil se po utkání trenér Kadaně Tomáš Hamara.

Zato Jestřábi si po prohře s Jihlavou připisují druhou porážku za sebou a jejich pozice na postupovém druhém místě do předkola play-off je tak v ohrožení.

SK Trhači Kadaň - LHK Jestřábi Prostějov 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Chlouba (Eliáš, Trefný), 23. Čech (Dubský, Trefný), 39. Zholobov (Zd. Zabloudil, Delmarche). Rozhodčí: Kostourek, J. Doležal – O. Doležal, Flegl. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 315.

Kadaň: Neužil – Eliáš, Trefný, Klodner, L. Chalupa, Procházka, Foltýn, Delmarche – M. Zabloudil, Rindoš, Chlouba – J. Müller, Žolobov, Zd. Zabloudil – Homer, Wojnar, Wágner – Dubský, Čech. Trenéři: Petr Klíma a Tomáš Hamara.

Prostějov: D. Dvořák – Mrázek, Husa, Muška, Hrádek – Knap, Krejčiřík, Račuk – Žálčík, Hrníčko, Divíšek – Nouza, T. Jandus, Chlán – Ouřada, Pochobradský, V. Meidl – M. Novák. Trenér: Ladislav Lubina.

Jiří Horák