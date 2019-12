Hokejovou Slavii před bitvou s Prostějovem v kabině navštívil vzácný host – bojovník MMA Karlos Vémola. A podpora od „Terminátora“ přinesla Pražanům štěstí.

A to přesto, že se Jestřábi ukázali jako velmi nepříjemný protivník.

„Dali jsme si do první třetiny cíl vydržet úvodní nápor domácích a neinkasovat. Zase se nám to nepodařilo, ale nenechalo to na nás takové stopy, jako v minulých zápasech. Dokázali jsme vyrovnat,“ hodnotil úvod bitvy na klubovém webu trenér Prostějova Ladislav Lubina.

Na vedoucí branku Jaroslava Brože hosté krásně odpověděli, když Žálčík vybojoval puk u mantinelu a naservíroval jej Václavu Meidlovi před prázdnou branku.

Do vedení se však Jestřábi v Edenu ani přes řadu šancí nedostali.

„První desetiminutovku druhé části jsme měli výbornou, neproměnili jsme ale naše šance a rozhodilo nás oslabení. Ve druhé desetiminutovce už jsme se nedokázali vrátit zpátky do hry,“ mrzelo Lubinu.

Slavia trestala na začátku třetí třetiny. Na přesilovkový gól Kubíka pak dokázal ještě navázat Pacovský, který uzavřel skóre.

„V závěru jsme ještě sáhli k power-play a chtěli zkorigovat skóre, to už se nám ale nepodařilo,“ dodal kouč Lubina.

Na straně Slavie panovala spokojenost, tým splnil svůj cíl.

„Věděli jsme, že potřebujeme bod k postupu a snad i kvůli tomu jsme se nemohli dostat do tempa a bylo to z naší strany nervózní. Třetí třetinu už jsme odehráli dobře, byť nás při závěrečném tlaku musel podržet brankář,“ hodnotil kouč Slavie Miloš Říha mladší.

Prostějov tedy bude po víkendu směřovat do spodní osmičky, ze které ovšem stále vede cesta do předkola play-off. Další body mohou Jestřábi získat již ve středu, kdy od 18 hodin přivítají souseda v tabulce – Duklu Jihlavu.

HC Slavia Praha - LHK Jestřábi Prostějov 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Jar. Brož (Furch, T. Duda), 42. Kubík (Vampola, J. Novák), 49. Pacovský (Jar. Brož, Vrdlovec) – 14. V. Meidl (Žálčík, Račuk). Rozhodčí: Pražák, Kostourek – Belko, Hnát. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 710.

Slavia Praha: Michajlov – T. Duda, J. Novák, P. Hořava, Barák, Kučný, Hejda, Antoš – Šmerha, Vampola, Kuťák – Jar. Brož, Vrdlovec, Pacovský – Vlček, Kubík, Furch – M. Ondráček, Kubica, Hotěk. Trenér: Miloš Říha ml.

Prostějov: D. Dvořák – M. Jandus, Hrdinka, Muška, Hamrlík, P. Krejčí, Drtil, Husa – Žálčík, Račuk, L. Krejčík – Paulovič, Nouza, Hrníčko – Vachutka, V. Meidl, T. Jandus – Krejčiřík, M. Novák. Trenér: Ladislav Lubina.