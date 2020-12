„Musím kluky pochválit, protože hráli výborně,“ pronesl spokojeně po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Začátek zápasu vyšel lépe domácím, kteří se hned ve druhé minutě radovali z gólu, když Jiří Doležal dorazil puk do prázdné prostějovské branky.

„Dvakrát jsme zaspali a dostali dvě branky,“ mrzelo Šejbu.

I z kraje druhé části přidali slávisté druhou branku, o kterou se postaral po pěkném Vampolově pasu exprostějovský forvard Petr Kafka.

„Na začátku druhé třetiny jsme měli šance v přesilových hrách, ale udělali jsme chybu v rozehrávce a domácí proto odskočili,“ popisoval prostějovský kouč.

Hanáky nastartovala k obratu dvojice Bartoš – Mrázek, když nejprve prvně jmenovaný po asistenci Vachutky a právě Mrázka dokázal dotlačit puk za Málkova záda. Pět minut před koncem druhé periody si poté hráči role prohodili a Mrázek po krásné akci vyrovnal.

„Začali jsme napadat a tím jsme celou hru Slavie zbourali. V zápase jsme poté měli převahu a podařilo se nám srovnat,“ věděl Šejba.

PREMIÉROVÁ BRANKA ROZHODLA

Zápas na prostějovskou stranu překlopil osm minut před koncem základní hrací doby René Piegl, který tvrdou ranou nedal Málkovi šanci a připsal si tak první gól v prostějovském dresu.

„Poslední část byla nahoru dolů. Jak my, tak domácí měli dobré okamžiky. Ondra Bláha nás ale podržel. Chytal opravdu výborně. Nakonec se nám podařilo dát třetí branku a zápas tak otočit. Šli jsme si pro to, chtěli jsme to asi více než domácí,“ vysvětloval osmapadesátiletý trenér.

Domácí se poté tlačili za vyrovnáním, kterého dokonce docílili. Hlavní rozhodčí ale branku z důvodu kopnutí neuznali.

„Byl tam závar kolem naší branky, ale někdo z domácích kopl puk za brankovou čáru. To bylo hned vidět, takže se nemuselo ani nic řešit,“ řekl jasně trenér Jestřábů.

Svěřenci trenéra Šejby si tak připsali třetí vítězství v řadě a stále se drží na dostřel horním příčkám v tabulce Chance ligy.

ZÁPAS S PORUBOU ODVOLÁN

Z důvodu nákazy koronavirem se sobotní zápas s ostravskou Porubou hrát nebude. Hanáky tak čeká již jeden duel v tomto roce, a to ve středu 16. prosince na domácím ledě se Vsetínem.

„Doskočí nám Aleš Sova a Franta Hrdinka. Uvidíme, jestli se k nim přidá ještě někdo další z útočníků. Můžeme pořádně potrénovat a na Vsetín se dobře připravit, protože nás nečeká nic jednoduchého. Když ale budeme hrát to, co produkujeme všechny tyhle zápasy, tak se nemusíme bát o výsledek,“ tuší prostějovský lodivod.

HC Slavia Praha – LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. J. Doležal (Kuťák, Gaspar), 23. Kafka (Vampola) – 29. Bartoš (Vachutka, Mrázek), 36. Mrázek (Bartoš, Janeček), 52. Piegl (Staněk, M. Novák). Rozhodčí: Čáp, Grech – Hnát, Komárek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Slavia Praha: Málek – Hejda, J. Novák, D. Krejčí, Barák, Gaspar, Veber, T. Duda – Kafka, Vampola, Všetečka – Tomica, Jaroslav Bednář, Šteiner – J. Doležal, Kuťák, Kružík – M. Ondráček, Slavíček, Vlček. Trenér: Martin Štrba.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Pěnčík, Drtil, Piegl, Staněk, Rudl, Vosátko – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníčko – Žálčík, M. Novák, T. Jandus – Podlaha, Janeček. Trenér: Jiří Šejba.

Jiří Horák