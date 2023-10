Jestřábi se vezou na vítězné vlně. Po Jihlavě a Frýdku nestačilo na prostějovské hokejisty ani Znojmo. Základ úspěchu položili svěřenci trenéra Štrby již v první třetině, kterou ovládli poměrem 3:1. V dalším průběhu navýšili náskok až na 5:1. Znojemští zkorigovali na konečných 3:5 až ve třetím dějství, kdy se dvakrát trefil Švéd Anton Karlsson. Jestřábi se po další výhře posunuli do elitní šestky v tabulce Chance ligy.

Jestřábi dobyli Znojmo a slaví třetí výhru v řadě. Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

„Jsme rádi že jsme dokázali protáhnou vítěznou šňůru. Nečekalo nás nic lehkého, Znojmo je doma silným soupeřem, a navíc se dal očekávat nový impuls po změně trenéra," načal své pozápasové hodnocení prostějovský kouč Martin Štrba.

Zatímco první polovina úvodní dvacetiminutovky proběhla celkem klidně, ta druhá už spíše připomínala střelnici. Ve třinácté minutě otevřel skóre po přihrávce nové prostějovské akvizice Tomáše Pituleho Tomáš Jiránek, v sedmnácté zvýšil Jiří Fronk, na konci devatenácté minuty upravil už na 3:0 pro hosty Zdeněk Doležal a 42 sekund před první sirénou snížil na 1:3 Tomáš Svoboda. Za tohoto stavu se tak šlo i na přestávku.

V úvodu prostřední periody Jestřábi přežili dvě oslabení a v čase 30:14 se znovu zapsali do brankových statistik zápasu. Konkrétně pak sváteční střelec Jan Maruna, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži vzniklé v orlím brankovišti - 1:4. Hanáci své vedení mohli ještě navýšit při dvojnásobné přesilovce. To se jim však nepodařilo, a tak do kabin odcházeli s tříbrankovým náskokem.

Po deseti a půl minutách třetí části by se už, hrát Jestřábi na svém vlastním ledě, rozezněla halou Pátá. Šest sekund před koncem přesilovky se totiž trefil kapitán Matouš Venkrbec a zvýšil už na 5:1 pro hosty. Ti následně už trochu polevili a inkasovali dvakrát během necelé minuty a půl. Dvojitým střelcem domácích se stal Švéd Anton Karlsson. Příliš mrzet je to ale nemuselo. Další gól už totiž ve městě okurek nepadl.

„Soupeř na nás chtěl hned od začátku vletět, my jsme na to ale byli připravení a dvěma využitými přesilovkami jsme otupili jeho tlak. Pak už jsme postupně dostávali zápas pod kontrolu. Jen je škoda toho závěru, ve kterém jsme dostali dva góly. Velké poděkování dnes opět patří našim fanouškům. Můžu říct, že také při venkovních utkáních jsou opravdu pověstným šestým hráčem na ledě a dodávají nám obrovskou energii," uzavřel Martin Štrba.

Jeho svěřenci si tak na své konto připsali třetí vítězství v řadě, které je i navzdory jednomu zápasu k dobru katapultovalo v tabulce už na šesté místo.

HC LERAM Orli Znojmo - LHK Jestřábi Prostějov 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)



Branky a nahrávky: 20. T. Svoboda (Matuš), 53. Karlsson (Zahradníček, T. Svoboda), 55. Karlsson (T. Svoboda, Matuš) – 13. Jiránek (Pitule), 17. Fronk, 19. Z. Doležal (Račuk, Hanousek), 31. Maruna, 51. Venkrbec (Z. Doležal). Rozhodčí: Ondráček, Grygera - Kleprlík, Augusta. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. Diváci: 1538.



Znojmo: Groh – Bartko, Zahradníček, Stránský, Tejnor, Zukal, Jenáček, Mareš – Svoboda, Matuš, Karlsson – Beránek, Šťovíček, Špaček – Čermák, Kučera, Sedláček – Pigl, Havlát, Sklenář. Trenér: Václav Baďouček.



Prostějov: Pavelka – Krejčí, Šidlík, Poledna, Hanousek, Pěnčík, Forman, Drtil – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Račuk, Doležal – Jiránek, Pitule, Fronk – Antoníček, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Štrba.