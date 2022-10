Jestřábi vezou ze Zlína dva body. I přesto ale v tabulce padli na dno

Prostějovští Jestřábi zajížděli v rámci šestého kola Chance ligy do Zlína. Tedy na led soupeře, který měl být, stejně jako oni, dle expertů i širší hokejové veřejnosti na úplně jiných příčkách. Prostějovští dokázali jít sice do vedení, o to ale brzy přišli. A jelikož už gól nepadl, muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém byli nakonec šťastnější. Pikantní na tom všem je, že oba góly Hanáků vstřelil syn zlínského kouče Roman Vlach.

Hokejisté Zlína (žluto-modré dresy) se ve středu večer utkali s Prostějovem. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš