„Jeli jsme do Ústí pro tři body. Bereme to jako ztrátu,“ řekl trenér Prostějova Ladislav Lubina po vítězství 5:4. Jeho tým je v tabule desátý se ztrátou šesti bodů na osmou Slavii.

Hosté utkání nezačali špatně. Hned ve čtvrté minutě se totiž dokázala prosadit první lajna ve složení Žálčík – Račuk – Krejčík, když posledně jmenovaný doklepl přihrávku Žálčíka za Brízgalova záda.

„Vstup jsme měli výborný. Prvních sedm minut jsme soupeře k ničemu nepustili,“ pochvaloval si Lubina.

Domácí ovšem dvě minuty na to dvakrát odpověděli. Nejprve rychlé přečíslení zakončil do odkryté klece Jakub Müller, kterého o patnáct vteřin poté doplnil Jan Grim a rázem byli Ústečtí ve vedení.

„Po první brance jsme z nepochopitelných důvodů polevili a přestali dělat věci, které jsme měli. Proto nás soupeř potrestal dvěma brankami. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo a že se nemůže nic stát,“ popisoval nespokojeně prostějovský kouč.

Na dvoubrankový rozdíl pak domácí odskočili šest vteřin před koncem první části, když Vildumetzovu střelu dorazil za Štůralu nikým neatakovaný Petr Maršoun. A bylo ještě hůř. Na 4:1 zvýšil v polovině utkání po využité přesilové hře Jiří Severa a s Jestřáby to vypadalo dost bledě.

K obratu zavelel Žalčík

Pár vteřin po čtvrté brance domácích mohli Hanáci snížit, když se Žálčík řítil sám na Brízgalu, jenže domácí brankář se roztáhl na svém brankovišti a doslova ukradl prostějovskému útočníkovi jistou branku.

Nejlepší střelec soutěže se ale přeci jen dočkal. V 35. minutě po pěkné kombinaci s Hrníčkem překonal Brízgalu a o tři minuty později svou druhou brankou v utkání dokonce snížil na jednobrankový rozdíl, když střelou na vyrážečku nedal ústeckému brankáři šanci.

„Je to náš stěžejní hráč. Jsme rádi, že má formu a že přispívá svými góly v boji o první osmičku,“ chválil prostějovského kanonýra Lubina.

Ve třetí třetině byly šance na obou stranách, nicméně více ze hry měli Prostějovští, kteří se hnali za vyrovnávající brankou. Domácím dělala problém především první útočná řada Jestřábů. A tak s narůstajícím tlakem se nakonec svěřenci trenéra Lubiny dočkali vyrovnání. Střelu Nouzy doklepl za brankovou čáru Patrik Miškář a následovalo proto prodloužení.

V tom měli dvě velké šance Ústečtí, ale s oběma si poradil prostějovský brankář Štůrala. Na druhé straně mohl rozhodnout osm vteřin před koncem nepolapitelný Žálčík, který se hnal za třetím gólem v zápase. Zastavila jej ale tyčka.

„Hra tři na tři je specifická. Vždy záleží na jakési zodpovědnosti neudělat chybu. Většinou ale ty šance vznikají a dochází k přečíslení, protože někdo propadne. To jsme mohli vidět i dnes,“ prozradil Lubina.

V samostatných nájezdech zvyšoval v páté sérii na 2:1 Martin Jandus, jenže Petr Maršoun na druhé straně proměněným nájezdem způsobil, že se bude pokračovat náhlou smrtí. Domácí proto jeli znovu, ale neuspěli. Za to prostějovský Tomáš Nouza si zkušeně počkal na pohyb brankáře a střelou mezi betony zařídil Jestřábům bod navíc.

„Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli. Nouzík (Tomáš Nouza, pozn. red.) je zkušený hráč a proměnil oba nájezdy s přehledem. Věřím, že mu to dodá trochu sebevědomí do dalších zápasů,“ dodal závěrem.

V sobotu čekají Hanáky na domácím ledě Benátky nad Jizerou. Utkání začíná v 17 hodin.

HC Slovan Ústí nad Labem - LHK Jestřábi Prostějov 4:5 SN (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Müller (Kordule, J. Havel), 7. Grim (Smetana, Jelínek), 20. Maršoun (Vildumetz), 31. Severa (Kružík, Smetana) – 4. L. Krejčík (Žálčík, Račuk), 35. Žálčík (Hrníčko, Mrázek), 38. Žálčík (Račuk, Hrdinka), 53. Miškář (Nouza, M. Jandus), rozh. náj. Nouza. Rozhodčí: Wagner, Valenta – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 416.

Ústí nad Labem: Brízgala – Klikorka, Smetana, Vl. Brož, Zajíc, Müller, D. Krejčí – Severa, Pšenička, Kružík – Tůma, Vildumetz, Maršoun – Kordule, J. Havel, Ma. Svoboda – Jelínek, Houška, Grim. Trenéři: Tomáš Mareš a Vladimír Evan.

Prostějov: Štůrala – Muška, Mrázek, M. Jandus, Hrdinka, P. Krejčí, Husa – Žálčík, Račuk, L. Krejčík – Nouza, Divíšek, Hrníčko – T. Jandus, V. Meidl, L. Luňák – Chlán, Miškář, M. Novák. Trenér: Ladislav Lubina.

Autor: Jiří Horák