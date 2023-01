První branka utkání padla až v polovině sedmnácté minuty při přesilovce. A postaral se o ni domácí Daniel Kowalczyk, který využil toho, že měl Pavelka zakrytý výhled. Další góly už pak v úvodní dvacetiminutovce nepadly. Druhý ale přidali znovu Slezané. Na vteřinu přesně v polovině utkání totiž využil další početní převahu Michal Hotěk, který šikovně tečoval ránu Aleše Sovy.

Výhodu jednoho hráče navíc ale zužitkovali o malou chvíli později i Hanáci. Po hezké souhře zakončoval do odkryté branky Roman Vlach. Jednobrankový rozdíl ve skóre ale až do druhé sirény nevydrželo. Minutu a třičtvrtě předtím, než došlo k jejímu zaznění, se po Vrdlovcově nahrávce dostal do samostatného úniku Jakub Doktor a nedal prostějovskému gólmanovi šanci.

„V první třetině jsme byli všude druzí. Byly tam sice takové záblesky, ale prostě nemůžeme držet kotouč na holi tak dlouho, jak bychom chtěli. Pokud k tomu ještě nestřílíme a nechodíme do předbrankového prostoru, tak vyhrát skutečně nemůžeme. Nemáme v týmu hráče, kteří by se ušpinili. Máme tu spíše více kreativních kluků," pokračoval prostějovský lodivod.

Prostějov odčinil debakl a zdolal Líšeň. Co testovaní hráči?

Naději Jestřábům dal necelých osm minut před koncem Matouš Venkrbec, který tečoval Slaninovu ránu od modré. Poté přišel ještě hanácký tlak, kýžený vyrovnávací gól ale už nakonec ne.

Play-off bohužel rozhoduje právě takovýto hokej. Takové špinavé góly. A také i to chození do brány. Bojovali jsme sice až do konce, ale něco tomu chybělo. Dnešní výsledek je spravedlivý. Náš výkon byl špatný," uzavřel Aleš Totter.

Jestřábi tak po prohře zůstávají stále o skóre na šesté příčce hned za svými regionálními rivaly z Přerova.

HC Frýdek Místek - LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Kowalczyk (Bednář, Klimša), 30. Hotěk (Sova), 39. Doktor (Vrdlovec) – 35. Vlach (Veselý, Jansa), 53. Venkrbec (Slanina, Jansa). Rozhodčí: Cabák, Rapák - Vašíček, Bohuněk. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 822.

Frýdek-Místek: Mokry – Kareš, Zeleňák, Homola, Žůrek, Kowalczyk, Sova, Adámek – Dostálek, Vrdlovec, Doktor – Lyszczarczyk, Hotěk, Cedzo – Bednář, Matěj, Klimša – Geidl, Macháček, Ramik. Trenér: Martin Janeček.

Prostějov: Pavelka – Hamšík, Valenta, Staněk, Bartko, Poledna, Pěnčík, Malák – Jiránek, Vlach, Veselý – Burian, Ostřížek, Illéš – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Hašek, Maruna. Trenér. Aleš Totter.