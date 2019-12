„Dnešním zápasem jsme naprosto degradovali vyhrané a vybojované utkání v Jihlavě,“ mrzelo prostějovského trenéra Ladislava Lubinu.

Jestřábům chybělo v utkání několik klíčových hráčů. Tomáš Nouza se zranil při zápase s Duklou, Marek Račuk měl na dnešní zápas stopku, František Hrdinka je zpět v Boleslavi a Lukáš Krejčík je nemocný.

„Je pro mě obrovské zklamání, že při absenci tří starších hráčů dostanou větší prostor ti mladší a neumí tuto šanci využít a vzít za pačesy tak, abychom s poslední týmem tabulky vyhráli za tři body,“ řekl naštvaně Lubina.

Lépe začali hosté, kteří se jako první ujali vedení. Müller našel před brankou úplně volného Jurije Žolobova, který neměl problém dostat puk do sítě.

Hanáci srovnali v přesilové hře po krásné střele nejlepšího střelce Chance ligy Lukáše Žálčíka.

„S přesilovými hrami ale máme problém. Vždy to lepíme až těsně před utkáním, jelikož do poslední chvíle nevíme, kdo to bude hrát. Ale to není výmluva. Když to má takový průběh, tak to musíme hrát jednoduše. My si to říkáme, ale bohužel to neplníme. To je to podstatné,“ ví Lubina.

Trhači si ale vzali jednobrankové vedení zpět. Pět vteřin před koncem prošla Štůralovi nenápadná střela Zdeňka Zabloudila až za brankovou čáru.

DVOUGÓLOVÝ ŽÁLČÍK

Svěřenci trenéra Lubiny srovnali opět z hole nejproduktivnějšího prostějovského hráče Lukáše Žálčíka, který bekhendovou dorážkou dorazil do branky pokus Hamrlíka.

Jenže hosté o tři minuty později opět vedli. Wágner předal puk Matěji Morongovi a ten rychlou střelou do horní poloviny branky nachytal Štůralu.

„Postrádal jsem ve hře věci, které jsme plnili v utkání s Jihlavou. Ať je to bojovnost, dohrávání soubojů nebo hra do těla, to tam dnes vůbec nebylo,“ pronesl smutně prostějovský kouč.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšili Kadaňští hned po zahájení třetí části, když exprostějovský Roman Chlouba neměl problém zakončit do poloodkryté klece po pěkné souhře kadaňského útoku.

Když v polovině třetí třetiny přidali hosté pátou branku zásluhou přesné střely Denise Zemana v přesilové hře, někteří diváci již začali opouštět stadion, protože s Hanáky to vypadalo dost bledě.

Nicméně o tři minuty později vykřesal naději na zvrat v utkání Vojtěch Krejčířík, kterého před brankou našel spoluhráč z útoku Václav Meidl.

Prostějovští to poté zkoušeli také bez brankáře, ale definitivní pojistku prvnímu kadaňskému vítězství na venkovním hřišti v sezoně dal dvě minuty před koncem Jaroslav Kůs, který trefil odrytou prostějovskou klec.

Hanáci tak ze tří odehraných zápasů druhé části Chance ligy zvítězili pouze v prodloužení na ledě Jihlavy a propadli se na čtvrté místo tabulky „o účast v předkole“. Postup si přitom zajistí jen první dva.

Další utkání čeká svěřence trenéra Lubiny ve čtvrtek na domácím ledě proti Frýdku.

„Budeme se modlit, aby se nemocní uzdravili a zranění vyléčili a pokusíme se zpět dostat hráče, jako je například Franta Hrdinka, kteří odjeli do jiných mužstev,“ řekl Lubina.

LHK Jestřábi Prostějov - SK Kadaň 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 16. Žálčík (M. Jandus, Divíšek), 33. Žálčík (Hamrlík, Divíšek), 55. Krejčiřík (V. Meidl, Březák) – 5. Žolobov (J. Müller), 20. Zd. Zabloudil (Foltýn, Trefný), 36. Morong (Wágner), 41. Chlouba (Kůs, Eliáš), 52. D. Zeman (Wojnar, Žolobov), 58. Kůs (Chlouba, Zabloudil). Rozhodčí: Kopeček, Cabák – Hanzlík, Kleprlík. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Střely na branku: 50:28.

Prostějov: Štůrala – Husa, M. Jandus, Mrázek, Muška, Hamrlík, P. Krejčí, Chujac – T. Jandus, Chlán, Ouřada – Hrníčko, Divíšek, Žálčík – Krejčiřík, V. Meidl, M. Novák – Březák, Kalaj, Knap. Trenér: Ladislav Lubina.

Kadaň: Neužil – Trefný, Eliáš, L. Chalupa, D. Zeman, Foltýn, Poizl, Mert – Zabloudil, Kůs, Chlouba – J. Müller, Žolobov, Wojnar – Čech, Morong, Wágner – Homer, Rindoš, Zd. Zabloudil. Trenéři: Petr Klíma a Tomáš Hamara.

JIŘÍ HORÁK