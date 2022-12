„Pomohla nám nedisciplinovanost soupeře a úvodní gól v přesilovce. I potom jsme dali gól vždycky, když jsme zrovna potřebovali. Jinak ale výkon moc dobrý nebyl. Z obou stran to byl takový nebruslivý hokej, řekl bych až profesorský. Za tři body jsme ale rádi, protože ty jsou z dneška opravdu tím nejcennějším," hodnotil zápas po jeho skončení prostějovský kouč Aleš Totter.

Jestřábí nálet na tři body odstartoval už od prvních minut střetnutí. V páté otevřel skóre přesilovkovým gólem Tomáš Jiránek a v jedenácté zvýšil na 2:0 Robin Staněk. Hanáci pak přežili dvě oslabení, a tak mohli jít do šaten mnohem spokojeněji.

Jejich tažení následně pokračovalo okolo poloviny zápasu. Nejdříve vyhnal Soukupa z branky Středočechů třetím gólem v jeho síti Filip Jansa, o tři minuty později přidal čtvrtý přesný zásah Martin Novák a za pouhou půlminutu Jansa dokonal búra svou druhou trefou v zápase. V této dvacetiminutovce se nakonec dočkali i domácí borci. Necelé tři minuty před druhou sirénou totiž snížil na 1:5 Lukáš Pajer.

Ani s tímto stavem se ale Prostějováci nehodlali smířit. Po necelých třech a půl minutách dal jejich šestý gól znovu Jansa, který tak dokonal hattrick. Nedlouho poté debakl svého týmu znovu lehce zkorigoval Matěj Morong. Od této chvíle se utkání už jen dohrávalo. Jestřábi si připsali již čtvrté tři body v řadě a v tabulce ze čtvrté pozice dýchají na záda třetí Třebíči, která je před nimi o pouhé dva body.

V příštím kole je pak čeká těžký boj na půdě lídra z Poruby. „My se připravujeme na všechny úplně stejně. Poruba je ale lídr tabulky, dneska prohrála a je tedy jasné, že udělá všechno pro to, aby neprohrála podruhé v řadě, což se jí navíc ještě letos nestalo. Je to pro nás další challenge, při které můžeme ukázat, kam skutečně patříme. Věřím, že to bude kvalitní zápas," uzavřel Aleš Totter.

SC Marimex Kolín - LHK Jestřábi Prostějov 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Pajer (Matějček), 45. Morong (Dlouhý, Veselý) – 5. Jiránek (Jáchym, Jansa), 11. Staněk (Hašek), 30. Jansa, 33. Novák (Ostřížek), 34. Jansa (Malák, Slanina), 44. Jansa (Jáchym, Poledna). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Jindra, Štofa. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 600.

Kolín: Soukup – Čáp, Jelínek, Aubrecht, Niko, Cibák, Křepelka, Naar – Dlouhý, Morong, Veselý – Sklenář, Moravec, Ouřada – Síla, Matějček, Pajer – Lang. Trenér: Jan Šťastný.

Prostějov: Pavelka – Kubeš, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Hamšík – Jiránek, Jáchym, Novák – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Maruna. Trenér: Aleš Totter.