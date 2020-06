Vedení LHK Jestřábi Prostějov potvrdilo další dva hráče pro nadcházející ročník Chance ligy, jedná se o obránce s extraligovými zkušenostmi. Na Hané zůstává František Hrdinka a z Frýdku-Místku přichází urostlý Jakub Matyáš.

František Hrdinka (nalevo) | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Oba by se rádi prosadili trvalejším způsobem do extraligy. Doufám, že je to pro ně dostatečně velká motivace k tomu, aby na sobě každý den pracovali,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.