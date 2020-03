Sám 29letý rodák ze Šumperka to uvedl pro web Hokej.cz, následně tuto informaci potvrdil Deníku sportovní manažer Prostějova Jiří Vykoukal. „Ano, Lukášovi jsme uplatnili opci,“ kývl.

Nicméně nejde zas až tak o novou věc.

„Stalo se tak už někdy v lednu, nebo v únoru, strašně brzo. Sezonu měl bodově dobrou, ale samozřejmě to musíme hodnotit i z týmového pohledu,“ okomentoval Vykoukal uplatnění opce na jednoho z nejdůležitějších členů kádru.

Pro Jestřáby jde o důležitý podpis, nicméně všichni zůstávají v nejistotě.

„Otázky ohledně sportovní stránky jsou pro mě v tuto chvíli prakticky neřešitelné,“ zmínil se Vykoukal, který si v bezmála 49 letech na konci předčasně ukončené sezony za Jestřáby zahrál dva zápasy.

„Všichni víme, co se kolem nás děje. Nevíme, co bude za měsíc, za dva za tři a co bude další sezonu, to se opravdu teprve uvidí,“ nechal se slyšet a dodal: „Situace je teď opravdu složitá.“