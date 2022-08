Ve čtvrtečním střetnutí šli sice do rychlého vedení hosté, stejně svižnou odpověď měl ale nachystanou Tomáš Jiránek po kombinaci první útočné formace.

Havířovská posila Jan Maruna si pak vyměnil puk s jmenovcem Slaninou a mladíček z Plzně otočil skóre ve prospěch Jestřábů – 2:1 po první třetině.

V prostřední části dominovali domácí, druhý gól Jiránka a trefa Tomáše Jáchyma znamenaly už třígólové vedení Prostějova. To už jen v poslední třetině mírnil třebíčský Bořuta.

„Střídali jsme dobré pasáže s horšími, ale věci, na kterých pracujeme, se ve hře začínají objevovat,“ kvitoval Aleš Totter.

„Jsme v nějakém procesu, pořád ještě zkoušíme složení jednotlivých řad. Dáme tomu ještě úterní zápas. Od středy už chceme trénovat v sestavě, která by se měla blížit té optimální pro sezonu,“ nastínil prostějovský kouč.

V úterý tak jeho svěřence čeká odveta v Třebíči a následně pohovory s hráči. „Může se stát cokoliv. Do zápasu s Pardubicemi (čtvrtek 25. srpna v Prostějově) už chceme jít se sestavou, v níž každý hráč bude mít svou danou roli,“ doplnil Totter.

Novinkou během čtvrtečního utkání byl opravený prostějovský zimní stadion, nové sedačky a nátěry, rekonstrukcí prošlo i zázemí šaten pro hosty.

„Prokouklo to. Fanoušci přišli, za což jsme rádi. Chceme je přilákat také naší hrou, to vždy rozhoduje. Je to jeden z našich cílů, chceme domácí prostředí využívat co nejvíce,“ přál by si Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Jiránek (Jansa, Staněk), 14. Slanina (Maruna), 34. Jiránek (Prchal, Jáchym), 38. Jáchym (Prchal) – 2. Holec (Šilhavý), 48. Bořuta (Psota, Bittner). Vyloučení: 6:6. Bez využití.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Prchal, Benda, Staněk, Malák – Jiránek, Jáchym, Jansa – Maruna, Vlach, Slanina – Hašek, Ostřížek, Burian – Dubský, Jandus, Routa. Trenér: Totter.

Třebíč: Mičan – Bořuta, Hunkes, Forman, Furch, Poizl, Tureček, Sedláček – Krliš, Bittner, Dočekal, Šilhavý, Holec, Michalčuk, Bartes, Ferda, Svoboda, Malý, Novák, Psota. Trenér: Pokorný.