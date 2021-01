Dobrý vstup do zápasu proti lídrovi Chance ligy k bodům nakonec nevedl. Prostějovští hokejisté doma prohráli s Jihlavou 3:5, když hattrick za Duklu nasázel útočník Matěj Pekr.

První branku zařídil hned v první minutě domácí Mrázek, který šikovně tečoval Vachutkovu střelu.

Hosté sice rychle srovnali zásluhou Pekra, jenže svěřenci trenéra Jiřího Šejby si vzali vedení zpět, když se po krásné individuální akci prosadil Tomáš Drtil.

„Zápas měl dvě kapitoly. První třetinu hrajeme dobře, máme spoustu šancí. Měli jsme odskočit o dvě, tři branky a byl by klid. Jenže celý zápas si de facto pokazíme tím, že uděláme nesmyslný faul a následně celou druhou třetinu hrajeme v oslabení. Jihlava totiž hraje přesilovky velmi dobře,“ věděl trenér Jestřábů Šejba.

DRUHÁ ČÁST PLNÁ OSLABENÍ

Druhá třetina patřila hostům, kteří díky nabídnutým přesilovým hrám nejprve skóre srovnali zásluhou Tomáše Jiránka, a poté dokonce odskočili do vedení, když se střelou bez přípravy prosadil Tomáš Chlubna.

„Ve druhé části, i když jsme hráli v oslabení, jsme měli taky docela dost možností dát gól. Soupeř pak do toho dvakrát bouchne a je z toho branka. Nicméně jsme jim to dali. Měli jsme zbytečná vyloučení,“ kritizoval kouč Jestřábů.

MNOHO ŠANCÍ, ALE POUZE JEDEN GÓL

Domácí poté vletěli do poslední části s nebývalou vervou a Jihlavští se vesměs jen bránili. Nicméně na víc než na srovnání stavu to nestačilo. A to Prostějovští dokonce nastřelili tyč a v samostatném nájezdu Petr Mrázek doslova vykoupal jihlavského Brože v brance, jenže blafák nedotáhl a branku přestřelil.

„Třetí třetinu hrajeme zase parádně. Jdeme po nich a máme najednou spoustu šancí. Srovnali jsme na 3:3. Pak řeknu, kdo jde na led a skočí nám tam jiný hráč, takže jdeme do oslabení. To jsou zbytečné chyby, které se neustále opakují a kvůli tomu ztrácíme body,“ narážel na zbytečné vyloučení ve třetí třetině Šejba.

Hosté totiž třetí přesilovou hrou opět odskočili a v závěru pojistili výhru trefou do prázdné branky z hole Matěje Pekra, hráče, který v letošní sezoně pomáhá extraligové Olomouci.

Situaci ovšem předcházel z pohledu prostějovské strany neodpískaný zákrok na straně Dukly.

„Maličko nás poškodili rozhodčí v závěru, protože to byl jasný faul. Mohli jsme tam ještě mít tlak a zkusit to v těch šesti dotáhnout,“ mrzelo Šejbu.

Další utkání odehrají Jestřábi v sobotu na ledě Třebíče a o dva dny později na ledě nedalekého Přerova.

„Bude to náročné. Hráli jsme na čtyři pětky, krátké úseky, a když jsme to dodržovali, tlak jsme tam měli a hráči byli čerství,“ narážel na další zápasy prostějovský trenér Šejba.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Dukla Jihlava 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Mrázek (Bartoš, Vachutka), 12. Drtil (Vachutka), 46. Bartoš (Vachutka, Mrázek) – 10. Pekr (Poletín, Harkabus), 31. Jiránek (Illéš, Mácha), 33. Chlubna (T. Havránek, Skořepa), 52. Pekr (T. Havránek, Skořepa), 60. Pekr. Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Kleprlík, Kučera. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:3. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Pěnčík, P. Krejčí – Mrázek, Bartoš, Vachutka – M. Novák, T. Kaut, Komínek – Žálčík, Chlán, Hrníčko – Ouřada, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Jihlava: Jan Brož – D. Krenželok, Eliáš, T. Černý, Strejček, Bilčík, A. Dvořák, Březák – T. Havránek, Skořepa, Illéš – Jiránek, M. Zadražil, Mácha – T. Harkabus, Poletín, Pekr – Čermák, Juda, Chlubna. Trenér: Viktor Ujčík.

Jiří Horák