„Některý zápas musíte ubouchat, některý to tam padá. Nám to tam dnes padalo,“ pochvaloval si po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Prostějovští si zlepšili i osobní statistiky, když hattrick zaznamenali Dominik Hrníčko s Petrem Mrázkem.

Petr Chlán si připsal pět kanadských bodů a pozadu nezůstal ani nejproduktivnější bek Jestřábů Tomáš Drtil, který byl u tří branek domácích.

„Vždycky se nějaký zápas v sezoně někomu povede, kdo uletí a nasází více branek. Dnes to byli dokonce dva naši hráči. Je to jen dobře, získají sebevědomí. Bude je to sice něco stát, ale o tom ty kolektivní sporty jsou,“ liboval si kouč Jestřábů.

Začátek utkání byl v režii Hanáků, kteří se v prvních deseti minutách dvakrát prosadili. Jenže vzápětí o vedení rychle přišli, když hosté během minuty srovnali.

„Úvod byl dobrý. Rychle jsme se dostali do vedení. Na druhou stranu ale jak jsme rychle vedli, tak bylo zase rychle srovnáno,“ popisoval Šejba.

Čtyři branky v prostřední části

Hanáci proto nenechali ve druhé třetině nic náhodě a čtyřmi brankami dali zápasu jasný směr. Dokonce měli i možnost trestného střílení, ke kterému se postavil Mrázek. Branku sice nedal, chuť si ale spravil následně ve třetí periodě.

„Po první třetině jsme hráčům domluvili a ve druhé části jsme odskočili. Byly tam důležité branky hlavně od Dominika Hrníčka. Kolín poté nestačil kondičně,“ věděl Šejba.

V třetí části Prostějovští navázali na gólové hody z druhé třetiny a dalšími pěti brankami si zajistili zatím nejvyšší výhru v sezoně. Hosté stačili pouze korigovat z hole Jana Stehlíka v přesilové hře.

„Vyvíjeli jsme na ně tlak, hráli to do hloubky a oni s tím měli problém. Pořád tam ale máme nějaké chyby. Obránci mají hráče za zády kolikrát a ani o tom neví. Plusem jsou určitě využité přesilovky,“ konstatoval osmapadesátiletý trenér.

Hráči si začínají zvykat

Další zápas čeká Hanáky na ledě Benátek nad Jizerou, v sobotu se utkají doma s Ústím nad Labem.

„Benátky hrají nepříjemný hokej. Nebude to nic jednoduchého. Navíc je před námi dlouhá cesta. Potřebujeme pokračovat v těchto výkonech. Hráči už to začínají chápat. Když jim měníte pořád ty věci, tak některým trvá, než si na to zvyknou,“ vysvětluje Šejba.

Prostějovský trenér taktéž vyhlíží lepší pozici v tabulce. Jeho svěřencům totiž chybí z osmého místa na čtvrtý Přerov jen sedm bodů. Nutno ale dodat, že týmy mezi hanáckými celky mají o dva, Sokolov dokonce o tři zápasy méně.

„Střed tabulky je strašně silný. Dvakrát vyhrajete a jste nahoře, dvakrát prohrajete a jste zase na hraně postupu do play-off. My musíme sbírat body, co to jen půjde,“ dodává závěrem Šejba.

LHK Jestřábi Prostějov – SC Kolín 11:3 (2:2, 4:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 7. Chlán (Žálčík, Ouřada), 10. Mrázek (P. Krejčí, Gago), 22. Hrníčko (Chlán, Drtil), 28. M. Novák (Vachutka), 31. T. Kaut (Bartoš, Hrdinka), 37. Hrníčko (Chlán), 41. Hrníčko (Kaut), 46. Mrázek (T. Kaut, Pěnčík), 47. Ouřada (T. Jandus, Chlán), 51. Chlán (Hrníčko, Drtil), 53. Mrázek (Bartoš, Hrdinka) – 12. Šafránek (Husa), 13. Síla (Petržilka, Štohanzl), 54. J. Stehlík (J. Veselý, Petržilka). Rozhodčí: Barek, Pilný – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 5:5. Využití: 4:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, Chlán, Hrníčko – M. Novák, T. Kaut, Vachutka – Ouřada, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Kolín: Sejpal – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pýcha, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, J. Veselý – Síla, Štohanzl, Petržilka – Semirád, R. Martínek, J. Stehlík. Trenér: Petr Martínek.