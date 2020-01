Domácí hokejisté otevřeli skóre v první minutě a do kabiny si odnášeli náskok 4:1.

S herní stránkou přesto trenér Ladislav Lubina příliš spokojen nebyl.

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Prvních pět minut diktoval obraz hry soupeř. Poté jsme zlepšili bruslení, dostali se do vedení a dokázali jsme první třetinu dotáhnout do stavu 4:1,“ uvedl kouč pro klubový web.

Druhá část hry skončila nerozhodně. V poslední minutě pečetil skóre na 6:2 Petr Chlán.

Jestřábi si po povinné výhře udrželi naději na předkolo play-off. Na paty jim ale dál šlape duo Frýdek-Místek a Třebíč.

Už v pondělí hraje Prostějov těžko utkání v Jihlavě, která v sobotu nečekaně padla s Kadaní. Dukla ale dál drží první postupovou příčku.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 6:2 (4:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Hrníčko (Žálčík), 8. Březák (Chlán, P. Krejčí), 12. Račuk (M. Jandus, Hrníčko), 16. Nouza (Divíšek, Chlán), 38. Husa, 60. Chlán (T. Jandus) – 5. T. Rohan (Osmík, Kverka), 22. Vrána (T. Rohan, Kadeřávek). Rozhodčí: Skopal, Vrba, Kleprlík, Zedník. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1.

Prostějov: Štůrala – M. Jandus, Březák, Mrázek, Hrádek, P. Krejčí, Husa, Muška – Pochobradský, Chlán, T. Jandus – Hrníčko, Račuk, Žálčík – L. Krejčík, Divíšek, Nouza – Ouřada, V. Meidl, M. Novák. Trenér: Ladislav Lubina.

Sokolov: Haas (21. Kašpar) – Přindiš, Houdek, P. Michálek, Vodička, Kadeřávek, A. Rulík – Švec, M. Zadražil, Urban – Křemen, Kverka, Osmík – T. Rohan, Vrána, Houška – Pařízek, Kuběna, Remta. Trenér: Karel Mlejnek.