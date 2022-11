Důležité tři body! Jestřábi porazili Duklu podruhé z posledních deseti zápasů

V rámci osmnáctého kola Chance ligy se prostějovští Jestřábi vydali do Pelhřimova, kde své domácí zápasy hraje jihlavská Dukla. Už od začátku měli svěřenci Aleše Tottera navrch a dvakrát utekli do dvoubrankového náskoku. Domácí se sice jen tak nevzdali, nakonec je ale dorazil trefou do prázdné branky Tomáš Jiránek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve středečním utkání Chance ligy doma podlehli hokejisté Dukly Jihlava (ve žlutých dresech) mužstvu Prostějova 3:5. | Foto: Jaroslav Loskot