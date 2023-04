Před startem loňského ročníku přišli spolu jako zvučné posily z extraligy. Vilém Burian s Davidem Ostřížkem své zkušenosti předávali skvěle a přidají na Hané i další sezónu. V kádru pak zůstávají i i dva klíčoví Tomášové, jejichž příjmení začíná na J, tedy Jáchym a Jiránek.

Burian s Ostřížkem se radují ze vstřeleného gólu | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

Mohlo by se zdát, že jeden bez druhého nedá ani ránu. Až na pár sezon totiž oba matadoři a rozdíloví hráči oblékali vždy stejný dres, a to zejména v extraligové Olomouci. A toto spojenectví neskončí ani v následujícím ročníku.

„Byl to rozhodně jeden z faktorů, proč jsem zůstal. Těším se, že si to spolu zase strčíme," směje se 34letý Vilém Burian a jeho jen o dva roky mladší parťák mu přitakává.

Oběma to po celou sezonu klapalo výborně. Poté ale přišlo Ostřížkovo zranění a celý tým se tak musel najednou obejít bez borce, který v základní části uhrál 34 kanadských bodů za osmnáct gólů a šestnáct asistencí a v play-off pak přidal dalších devět bodů.

„Určitě nám hodně chyběl. Bylo to období, kdy bylo zraněných více kluků najednou a my to lepili, jak to jen šlo. Přestáli jsme to náročnější období a pak už jsme zase s Dejvem hráli spolu téměř až do konce," zhodnotil toto období s úsměvem na tváři Vilém Burian.

Skvělý start měl ale i druhý z této pro Jestřáby klíčové dvojice. Už v sedmém kole totiž na své narozeniny dovršil svůj druhý hattrick v sezoně. Nakonec se na konci základní části zastavil na 25 bodech a ve vyřazovacích bojích pak přidal dalších pět.

„Vesměs celou sezónu - až na pár výjimek, jsem se cítil skvěle. Bylo pro mě jen trochu těžší dostat se do střelecké pohody po návratu ze zranění," vysvětluje Ostřížek, proč se mu na prostějovském zimáku tolik dařilo.

Oba exextraligisté poté zhodnotili úroveň Chance ligy, jejíž úroveň se po zeštíhlení zpět na čtrnáct účastníků nebývale zvedla. Jak ale z jejich slov vyplývá, překvapeni tím ani náhodou nebyli.

„První liga je pro spoustu šikovných mladých kluků odrazový můstek do extraligy a dalších kvalitních soutěží, takže její úroveň není vůbec špatná," říká Burian a jeho parťák jej následně doplnil: „Víceméně jsem počítal s tím že to v této soutěži nebude vůbec zadarmo. Bohužel nám utekl větší úspěch mezi prsty, ale na první rok co jsme byli pospolu to bylo docela dobré."

Tomášové JJ již potřetí

Již třetí sezonu v řadě rozjedou na Hané dva útočníci, kteří v té uplynulé přinesly klubu dohromady nezanedbatelných 71 kanadských bodů. Tomášové Jiránek a Jáchym.

„Těch důvodů k prodloužení smlouvy bylo více, ale hlavní byl ten, že kádr zůstane pospolu a můj cíl je vyhrát soutěž. Proto jsem se také rozhodl zůstat, protože si myslím, že budeme jedni z favoritů ligy," vysvětluje Jáchym, který v minulé sezoně i s play-off přispěl svému týmu výbornými 47 kanadskými body.

„Pro mě je hlavní důvod ten, že už znám místní prostředí a že bude zachována většina kádru. Rozhodně bych se chtě dostat ještě o kousek výše, než v předešlých dvou sezónách. Navíc si myslím, že je velké plus, že už vytvořené vazby v týmu nebudou zpřetrhány a bude tím pádem pro nové kluky jednodušší se zapojit, " doplnil ho se zdravým sebevědomím v hlase Jiránek.