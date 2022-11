Jestřábi proti Slavii smazali dvoubrankové manko, nájezdy pak už ale nezvládli

Jestřábi se v rámci 24. kola Chance ligy postavili na domácím ledě předposlední pražské Slavii s cílem zvítězit a navázat tak na minulé tři body z Litoměřic. To se jim ale, i přes dobrý start, nepodařilo. Během druhé třetiny se Pražané dostali do dvoubrankového vedení, které Totterovi svěřenci ještě v té samé periodě dokázali smazat. Zápas pak ale došel do nájezdů, ve kterých hosté zásluhou Žejdla a Růžičky excelovali.

