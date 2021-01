„Co se týče skóre, tak je to dobré. Ve hře ale máme pořád nedostatky,“ věděl prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jestřábi sice hned ve druhé minutě putovali na trestnou lavici, nicméně právě hříšník Tomáš Kaut otevřel skóre zápasu, když zakončoval do prázdné branky. Druhý gól Hanáků zajistil David Bartoš. „Když nedáte góly, tak vás soupeř zlobí až do konce. My jsme šance naštěstí proměnili. Kadaň měla také příležitosti, ale Ondra Bláha nás podržel,“ chválil gólmana kouč Jestřábů.

Trhači snížili tři minuty před koncem třetiny zásluhou Vladislava Houši. Ovšem hosté vzali dvoubrankové vedení zpět. Tomáš Jandus využil nepovedené rozehrávky domácích a střelou do horních pater branky nedal Hamrlovi šanci.

DRUHÁ TŘETINA V REŽII JESTŘÁBŮ

Hanáci pokračovali v nastoleném tempu a v prostřední části přidávali další branky. Nejprve využil početní výhodu nadvakrát Petr Mrázek, poté se v další přesilové hře prosadil Dominik Hrníčko a když pět minut před koncem druhé dvacetiminutovky přidal Mrázek svou druhou branku v utkání, vedli prostějovští hokejisté již o pět branek.

„Dali jsme góly z přesilovek, tak snad nás to v tom nakopne,“ doufal Šejba.

Domácí stačili pouze snížit z hole Zabloudila, jenže Hanáci dvě minuty na to opět reagovali. Matěj Novák dokázal ujet při vlastním oslabení a i s trochou štěstí nakonec poslal Jestřáby zpět do pětibrankového vedení.

GÓLOVÁ PREMIÉRA PODLAHY

Ve třetí třetině využili Prostějovští třetí přesilovou hru v zápase zásluhou Petra Chlána a konečnou podobu výsledku dal čtyři minuty před koncem svou první brankou v prostějovském dresu Josef Podlaha.

„V předchozích zápasech nám chyběli hráči před brankou. Dneska to bylo lepší a možná i proto nám to tam napadalo. Dali jsme góly z dorážek i ve hře pět na pět, což bylo jedině dobře,“ řekl o proměněných přesilovkách trenér Jestřábů.

V dalším utkání čeká Hanáky na domácím ledě Sokolov, který prohrál počtvrté v řadě.

„Mají dobrý mančaft. Odešli jim nějací hráči, tak to asi je trošku znát. Musíme se na to pořádně připravit,“ upozornil osmapadesátiletý trenér před dalším zápasem.

SK Kadaň – LHK Jestřábi Prostějov 2:9 (1:3, 1:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Houška (Koblížek, J. Svoboda), 37. Z. Zabloudil (Chlouba, Trefný) – 8. T. Kaut (Vachutka, Hrdinka), 12. Bartoš (Mrázek, Gago), 20. T. Jandus, 25. Mrázek, 32. Hrníčko (Drtil, Bartoš), 35. Mrázek (Gago, Piegl), 39. M. Novák (T. Jandus, Piegl), 54. Chlán (Žálčík, Hrníčko), 56. Ouřada (Žálčík, Hrníčko). Rozhodčí: Grech, Hucl – Sedláček, Kreuzer. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Kadaň: Hamrla (41. R. Běhula) – Kottek, Trefný, Havlín, Seemann, Delmarche, T. Běhula, Naar – Z. Zabloudil, Chlouba, M. Zabloudil – Koblížek, J. Svoboda, Houška – Homer, Matyáš Svoboda, Kupčo – Kulich, Adámek, Koblížek. Trenéři: Petr Rosol a Vladimír Jeřábek.

Prostějov: Bláha – Hefka, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, Chlán, Hrníčko – M. Novák, T. Kaut, Vachutka – Ouřada, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Jiří Horák