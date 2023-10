Všechno jednou končí. Tuto moudrost si mohli po skončení zápasu jedenáctého kola Chance ligy říct hokejisté prostějovských Jestřábů. Ti jeli do Třebíče s pětizápasovou vítěznou šňůrou, kterou měli v plánu ještě natáhnout. To se jim ale nepodařilo. Na Vysočině totiž nevstřelili ani gól a sami inkasovali třikrát. Příliš se tak nenaladili na sobotní souboj s lídrem z Poruby.

Prostějovští hokejisté. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Z prohry jsme velmi zklamaní. Tady v Třebíči jsou to vždy podobné zápasy a pokud nedáme první gól, tak se na jejich ledě hraje opravdu špatně," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Štrba.

Oba týmy si v první třetině vytvořily po několika šancích či alespoň náznacích, zradila je však ve všech případech přesnost. A to ať už v samotném zakončení, nebo v předfinální fázi. Jestřábi pak necelé tři minuty před první sirénou dostali výhodu přesilové hry, nic světoborného v ní ale nevymysleli. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

Do druhé dvacetiminutovky vstoupili mnohem aktivněji Hanáci. Už po necelé minutě ujížděl sám na Mičána Illéš, který se snažil poslat puk do protipohybu třebíčského brankáře. Ten však jeho záměr vytušil a předvedl dechberoucí zákrok. O chvíli později pak zase ve stoprocentní šanci zklamal Burian, a tak horáčtí slávisté ve 32. minutě trestali. Po parádní souhře Svobody s Horvátem tečoval střelu prvního jmenovaného těsně před Pavelkou Slovinec Miha Štebih a otevřel skóre. Prostějovští se pak ze všech sil snažili o vyrovnání, Mičán se však překonat nenechal. Třetí část tak startovala za domácího vedení 1:0.

Doležal: Na oba nájezdy jsem si věřil. Fanoušci jsou tady výborní, hlavně kotel

Ve 47. minutě dostali sice prostějovští hokejisté možnost přesilové hry, brzký faul Haška ji však po pouhých 42 sekundách ukončil. Chvíli po vyrovnání stavu na ledě pak navíc fauloval Pitule. Oslabení sice ještě Jestřábi zvládli, chvíli nato však inkasovali podruhé. V 54. minutě totiž Štebih nabil do prostoru za levým kruhem Radimu Ferdovi a ten se svou dělovkou nemýlil. V samotném závěru to pak ještě Štrbovi svěřenci zkoušeli v šesti, docílili však už jen třetího kotouče ve své brance. Tři čtvrtě minuty před třetí sirénou se do prázdné trefil Lukáš Kříž.

„Bohužel se stalo to, co jsme opravdu nechtěli. První gól dali domácí, kteří pak hráli výborně z defenzivy. V posledních zápasech nás také trápí koncovka. Ze tří utkání máme pouhé tři vstřelené góly, což opravdu není ideální bilance. Bez gólů prostě vyhrávat nejde. Musíme na tom do budoucna zapracovat," uzavřel Martin Štrba.

Vítězná prostějovská šňůra se tak zastavila na čísle pět. S devatenácti body tak Hanáci zakotvili na pátém místě. Před sebou však mají další obrovskou výzvu. Už v sobotu totiž na svém ledě přivítají aktuálního lídra tabulky z Poruby.

SK Horácká Slavia Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Štebih (Matě. Svoboda, Horváth), 54. Ferda (Štebih), 60. Kříž (Ferda, Dočekal). Rozhodčí: Skopal, Pilný – Jindra, Maštalíř. Vyloučení: 2:4, navíc Pitule (PRO) 5+DKU. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 881.

Třebíč: Mičán – Furch, Bořuta, Vodička, Štebih, Poizl, Kříž, Baláž – Ferda, Bittner, Dočekal – Michalčuk, Michálek, Vodný – Frömel, Berka, Maty. Svoboda – Stehlík, Horváth, Matě. Svoboda. Trenér: Kamil Pokorný

Prostějov: Pavelka – Krejčí, Šidlík, Hanousek, Kloz, Pěnčík, Forman, Drtil – Hašek, Ostřížek, Burian – Illéš, Račuk, Veselý – Doležal, Pitule, Fronk – Maruna, Venkrbec, Jiránek. Trenér: Martin Štrba.