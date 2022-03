„My jsme se včera úplně vydali a říkali si, jak nechytneme začátek. Byl tam zbytečný nedůraz. Je vidět, že nám chybí krok. Hráči nám odpadají, ale svým způsobem jsem na tým hrdý, co dokázal. Na druhou stranu je mi kluků líto, protože bojujeme sami se sebou,“ hodnotil prostějovský trenér Aleš Totter, který duel dohrával na čtyři, potažmo pět obránců.

Na vstup do zápasu by nejspíš nejraději zapomněl domácí gólman Ondřej Bláha. Na puk si prakticky nesáhl a Jestřábi v čase 6:20 prohrávali 0:2. Nejprve David Vítek tečoval nahození Březiny, přesně o tři minuty později pak Michal Gago procedil puk skrz výstroj prostějovského brankáře. Bláhu pak nahradil Martin Altrichter.

Pokud někam oslabený domácí celek mohl vkládat naděje, byly to přesilové hry. Hned tu první sice využil Marek Švec, o chvíli později ale zvýšil na 1:3 Roman Půček. V další početní výhodě navíc Hanákům ujel Jan Berger a jeho přesné zakončení znamenalo třígólové vedení Valachů.

Kvalitní prostějovská přesilovka zafungovala i v úvodu prostředního dějství. Jáchym našel Petra Beránka, který se trefil perfektně. Následnou početní výhodu Vsetína zpestřila atraktivní remízová boxerská vložka mezi Bergerem a Husákem. Nadšení domácích příznivců ale vzápětí zmrazil Roman Půček, který zvýšil z dorážky na 2:5.

Prostějovští pak sice přežili přesilovky hostů včetně té dvojnásobné, pak ale nechali mezi kruhy volného Šimona Jenáčka, který zužitkoval Vlachův pas. Herní převaha Valachů byla v tu chvíli enormní a zaplněný hostující kotel si dokonce žádal „deset“.

Po 23 sekundách třetí části přidal sedmou trefu Vít Jonák, alespoň částečnou radost udělala domácím fanouškům přesná střela Jana Štefky. Symbolicky poslední slovo měl ovšem exprostějovský kapitán Matouš Venkrbec – 3:8.

„Někteří hráči jdou na operaci, někdo hrál s teplotami, někdo dostal zákaz sportovat 90 dní. Klobouk dolů, že obětují své zdraví pro organizaci. Svědčí to o tom, že jsme udělali dobrý krok, když jsme ty hráče vybrali,“ zmínil Aleš Totter.

Poslední zápas sezony?

Zdálo by se, že po utkání se jednalo i o jakousi předčasnou rozlučku s prostějovskými příznivci.

„Pokusíme se ale o malý hokejový zázrak – vrátit sérii ještě do Prostějova před naše vynikající fanoušky. Dnes povzbuzovali až do konce. Bylo to pro kluky takové ocenění,“ řekl kouč.

Páté utkání ve Vsetíně je v neděli na programu od 17 hodin. „Možná budeme hrát antihokej, je tam malé hřiště. Asi pojedeme na tři útoky, víc hráčů nedáme. Jestli to bude patnáct, šestnáct hráčů, uvidíme. Nechceme riskovat, aby si někdo ještě více ublížil. Buď to urveme v tom počtu, nebo pro nás sezona skončí,“ uzavřel Totter.

LHK Jestřábi Prostějov – VHK Robe Vsetín 3:8 (1:4, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. M. Švec (Husák, Mrázek), 24. P. Beránek (T. Jáchym, Štefka), 48. Štefka (Vala, Janeček) – 4. Vítek (D. Březina, Gago), 7. Gago, 13. R. Půček (Kucharczyk, Venkrbec), 16. Berger (Smetana), 27. R. Půček (Klímek, Kucharczyk), 37. Š. Jenáček (R. Vlach), 41. Jonák (Rob, Venkrbec), 56. Venkrbec (Smetana, Kucharczyk). Rozhodčí: Cabák, Pilný – Hanzlík, Bohuněk. Vyloučení: 8:6, navíc Husák – Berger oba 5 minut. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 998. Stav série: 1:3.

Prostějov: Bláha (od 7. M. Altrichter) – Husák, M. Jáchym, Zajíc, Staněk, Vala – Mrázek, T. Jáchym, Štefka – Š. Jelínek, J. Kloz, Martin Novák – M. Švec, T. Koblížek, Jiránek – Janeček, Podlaha, A. Havlík. Trenér: Totter.

Vsetín: J. Málek – Smetana, Ondračka, J. Říha, Š. Jenáček, Hryciow, J. Jenáček, Vosátko – Jonák, Venkrbec, Rob – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – Berger, R. Vlach, Hořanský – Gago, D. Březina, Vítek. Trenér: Stantien.