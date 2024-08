Do dnešního tréninku prostějovských Jestřábů se k týmu připojily dvě nové tváře. Jednou z nich je talentovaný gólman Jan Kavan a tou druhou pak mladý útočník Jan Ekrt. Oba dva přichází z brněnské Komety a budou v probíhající přípravě bojovat o místo v týmu.

Gólman Kavan má za sebou v devatenácti letech letos hodně solidní sezónu, kdy odchytal celkem 57 zápasů. A to nejen v brněnské juniorce, kde si jich připsal 40, ale také v prvoligovém Znojmě a v neposlední řadě i v extraligové Kometě, kde odchytal dvanáct zápasů s úspěšností přes 92 %. Dva starty si také připsal za reprezentační výběr U20, kde by letos během mistrovství světa měl patřit mezi hlavní tahouny.

"Je to adept na MS dvacítek a tak je to jednoznačně dobrá varianta do konkurence v brankovišti," nepochybuje o jeho kvalitách ve svém vyjádření pro klubový web kouč Martin Janeček.

Mladý Ekrt pak patřil v loňském ročníku mezi nejlepší útočníky extraligové juniorské ligy. V 61 zápasech si připsal dokonce 77 kanadských bodů za 30 branek a 47 asistencí. Za áčko Komety naskočil do patnácti zápasů a připsal si i premiérový extraligový gól do sítě Vítkovic.

"Honza je mladý šikovný útočník, kterého určitě chceme otestovat a hledat možnosti jak ho v sezóně využít," říká na adresu devatenáctiletého forwarda hlavní kouč taktéž pro webové stránky prostějovského klubu.