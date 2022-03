„Bohužel jsme nebyli v play-off nastavení, a to se podepsalo jak na výsledku, tak na výkonu,“ popisoval smutně po utkání hlavní trenér Jestřábů Aleš Totter.

Hanáci ovšem nezačali špatně. Hned v úvodu zápasu si dobrým pohybem vynutili možnost početní výhody, ale paradoxně největší šanci měl soupeř, který pár minut poté ve své vlastní přesilové hře jako první udeřil. Veselý dostal pas přes celé obranné pásmo Jestřábů a střelou do proti pohybu nedal Bláhovi šanci.

Domácí mohli srovnat minutu před koncem první části z hole Mrázka, jenže nejproduktivnější hráč Jestřábů nedokázal vměstnat kotouč za záda brankáře Kuznětsova.

„První třetinu jsme začali slušně ale rozhodila nás naše přesilovka. Od té doby jsme hledali rytmus, ale bohužel jsme jej nenašli,“ řekl Totter.

Dva rychlé góly

O osudu utkání rozhodly dvě slepené branky hostujícího celku pár minut před polovinou druhé třetiny, které dělilo pouhých dvanáct vteřin. Nejprve pláchnul domácí obraně Pajer a střelou nad lapačku prostřelil Bláhu.

Následně svou druhou branku v utkání přidal Veselý, který nejprve naznačil střelu, poté si puk stáhl a prudkou ranou vyhnal prostějovského gólmana z branky.

Hanáci sice chtěli se zápasem něco udělat, nicméně nedostávali se do žádných větších šancí. Proto to byl opět soupeř, který ve 47. minutě z hole Jankovského opět skóroval. To s Hanáky vypadalo již velmi bledě a někteří diváci začali pomalu opouštět stadion.

Domácí se pak přeci jen dokázali prosadit. Marek Švec necelých šest minut před koncem dorazil puk za brankovou čáru a dal tak svému týmu alespoň malou naději.

Tu však zhasl tři minuty před koncem gólem do prázdné branky Ján Niko, čímž tak dal definitivní podobu druhému utkání série.

Kolínští tak dokázali odvrátit mečbol a o postupujícím do čtvrtfinále musí rozhodnout třetí duel. Ten je na programu hned o den později, v úterý, opět od 18 hodin na prostějovském stadionu.

„Další zápas rozhodne. Bude to kdo s koho. My se musíme maximálně připravit, zvednout hlavy a zapomenout na tento zápas. To je vše,“ pronesl stručně na závěr kouč Hanáků.

LHK Jestřábi Prostějov – SC Kolín 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 54. M. Švec (Klimíček, P. Beránek) – 10. Jan Veselý (David Šafránek, Čáp), 28. Pajer (Piegl, Jankovský), 28. Jan Veselý (David Šafránek, Niko), 47. Jankovský (Čáp, Jan Veselý), 58. Niko. Rozhodčí: Cabák, Jaroš – Komínek, Roischel. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 1230. Stav série: 1:1.

Prostějov: Bláha (28. M. Altrichter) – Klimíček, M. Jáchym, Husák, Staněk, Vala, Zajíc – A. Havlík, T. Jáchym, Jiránek – T. Koblížek, M. Novák, Rudovský – J. Kloz, P. Beránek, Mrázek – Janeček, Štefka, M. Švec. Trenér: Totter.

Kolín: G. Kuznětsov (Sajdl) – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, V. Čížek (C), Čáp, Zorko – Jan Veselý, David Šafránek (A), J. Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Jankovský – Pajer, Morong, Poppel – Matyáš Svoboda, Matějček, Síla. Trenér: Martínek.

Autor: Jiří Horák