V první třetině utkání s Litoměřicemi se Hanáci neprosadili, i když byli aktivnějším celkem. Byli to proto pouze domácí, kteří se radovali ze vstřelené branky. Lukáš Stehlík si vyměnil puk s Tomášem Urbanem a poté překonal i brankáře Bláhu v prostějovské brance.

„Docela smutně se mi to hodnotí. První třetina byla ale dobrá. Z obou stran se to spíše řešilo takticky,“ popisoval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jestřábi srovnali hned z kraje druhé části, když jim stačilo pouze šestnáct vteřin k využití první přesilové hry v zápase. Mrázek našel před brankou osamoceného Dominika Hrníčka, který již neměl problém uklidit puk do sítě.

Minutu nato už Hanáci vedli, když je do vedení poslal jejich neužitečnější hráč Petr Mrázek. Ten si vybojoval kotouč, nic nevymýšlel a tvrdou ranou nedal litoměřickému brankáři šanci.

„Druhou třetinu byl určitě lepší soupeř. Byly tam z naší strany chyby, které se u nás opakují celou sezonu. Málo střílíme, nejsme důrazní. I když jsme ale prohrávali, šlo se do kabin po dvou třetinách za nerozhodného stavu,“ zhodnotil prostřední část kouč Jestřábů.

Jako přes kopírák

Domácí ale stejně jako Prostějov dokázali srovnat a za další minutu jít do vedení. Nejprve dvojnásobnou početní výhodu využil Jan Holý a zpět do vedení poslal celek ze severu Čech v pokračující přesilové hře Tomáš Urban.

Hanáci ale dokázali rychle zareagovat a domácí nebyli ve vedení příliš dlouho. Přesně po 46 vteřinách se totiž do trháku vydal David Bartoš a s přehledem oklamal blafákem brankáře Berana. Uzavřel tak velice divokou druhou třetinu.

Nicméně o rozhodující branku se nakonec postarali domácí, konkrétně Martin Procházka, který dorazil vyraženou střelu jednoho ze svých spoluhráčů a využil tak třetí přesilovou hru domácích v zápase.

„Hráče na to připravujeme. Musí to ale dohrát na sto procent. Kolikrát někdo na někoho zapomene a to si pak můžeme říkat co chceme,“ mluvil Šejba o oslabeních svého týmu.

Hanáci měli ještě šanci ve hře v šesti a díky faulu domácích dokonce útočili pouze na čtyři hráče Litoměřic. Severočeši si ale závěr pohlídali a připsali si další tři body. Svěřenci trenéra Šejby tak již pět utkání čekají na vítězství.

„Ve třetí třetině máme přesilovou hru, ale uděláme zbytečný faul. Role se tedy vyměnily a my dostali branku v oslabení. Pořád s tím ale šlo něco dělat. Měli jsme šance, tlak ale bohužel se nic neujalo. Propadáme herní disciplíně. Musíme hrát prostě na doraz to, co si říkáme. To poté přechází právě do té osobní disciplíny, kde nemáme vyloučení, jenže to někteří hráči vůbec nemají. Spousta zápasů nám díky tomu v sezoně utekla,“ vysvětloval Šejba.

Jistý postup do play-off

Mrzet ho to ale nemusí. Díky výhře Havířova nad Benátkami po samostatných nájezdech Hanáci mohou slavit i tak postup do předkola play-off.

„Uvidíme, proti komu budeme hrát. Hlavně ale musíme ty dva poslední zápasy základní části vyhrát, aby se tým znovu nastartoval. Kluci to potřebují. Máme pět porážek v řadě, a to není dobré,“ pronesl trenér Prostějova.

Z prostějovských hokejistů tak určitě spadl velký balvan. Nyní je čekají poslední dva zápasy základní části. V sobotu se utkají od 17 hodin doma se Slavií, poslední utkání před play-off poté hrají v pondělí na ledě Poruby.

„Musíme hru zjednodušit. Hrát co nejméně v naší třetině a být trpěliví v defenzivní činnosti. Dohrávat to, dělat minimum chyb a z toho vyrážet do protiútoků, na což tu hráče máme. Hlavně se vyvarovat vyloučení,“ ví Šejba.

HC Stadion Litoměřice – LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Stehlík (Urban), 37. Holý (Miškář, Procházka), 38. Urban (M. Beran, Procházka), 51. Procházka (M. Beran, Holý) – 21. Hrníčko (Mrázek, Kaut), 22. Mrázek, 39. Bartoš (Mrázek, Gago). Rozhodčí: Petružálek, Micka – Kotlík, Špringl. Vyloučení: 2:4. Využití: 3:1. Diváci: Bez diváků.

Litoměřice: A. Beran – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý, Háva – M. Beran, Miškář, Procházka – Válek, Jícha, Jánský – L. Stehlík, Urban, Konečný – Jindra, Soukup, Berka. Trenéři: David Bruk a Daniel Tvrzník.

Prostějov: Bláha – Drtil, Hrdinka, Matyáš, Piegl, Staněk, Kellner, Hefka – Mrázek, Bartoš, Hrníčko – Žálčík, T. Kaut, Gago – M. Novák, Motloch, T. Jandus – Podlaha, Janeček, Vachutka. Trenér: Jiří Šejba.