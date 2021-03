Poměrně nelichotivou bilanci čtyř porážek v řadě mají nyní za sebou prostějovští hokejisté, kteří v předposledním domácím utkání základní části nestačili na Havířov a prohráli 1:4.

Prostějovští Hokejisté. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Soupeř nám ukázal, že hráči musí hrát agresivně a být blíž sebe, aby se uplatnila nějaká kombinace. My jsme byli od sebe daleko, a i když to trénujeme, přijde zápas a ty věci na tom ledě poté nevidíte. Je to zarážející, ale asi to je limit našich hráčů,“ popisoval po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.