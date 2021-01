„Mrzí to. Každý bod přivezený z venku je výborný. Hlavně teď, když je tabulka tak napresovaná. Potřebujeme udělat šňůru,“ smutnil po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

V první velké šanci se ocitl ve čtvrté minutě hostující Jandus, který tečoval puk těsně vedle Královy branky.

Netrvalo ale dlouho a prostějovští hokejisté se přece jen radovali z gólu. Lukáš Motloch si vybruslil k modré čáře a střelou zápěstím do horního rohu nedal domácímu brankáři šanci.

„Prvních deset minut bylo v pořádku. Potom jsme to podcenili a měli jsme vyloučení. Soupeř srovnal a poté odskočil. My se na sebe koukali, jaktože nám dali branku,“ nebyl spokojen kouč Jestřábů.

Domácí se prosadili při závaru před prostějovským brankářem. Puk se odrazil před Benjamina Vomáčku, který měl již jednoduchou pozici a střelou do prázdné branky vyrovnal.

Před koncem první části domácí dokonali obrat a po dorážce Jakuba Šedivého šli do šaten za jednobrankového vedení.

VYUŽITÉ PŘESILOVKY

V úvodu druhé periody využili Benátečtí výhodu přesilové hry. Proti schované střele Jana Štibingra byl Bláha bezmocný.

„Dobře to sehráli. Byla tam clona, nahozený kotouč, a proto náš brankář nic neviděl,“ popisoval třetí gól domácích Šejba.

Hanáci se ale také dokázali prosadit v přesilové hře a v druhé polovině druhé třetiny se tak dotáhli na jednobrankové manko. Mrázek našel před brankou Tomáše Kauta, který pouze nastavil hokejku a nasměroval kotouč za brankovou čáru.

„Ve druhé části jsme měli nějaké šance, ale bylo tam z naší strany vyloučení. Petr Chlán dostal do konce utkání. Tím se rozbilo složení pětek a museli jsme improvizovat. Nějaké náznaky na srovnání tam z naší strany byly, ale bohužel jsme góly nedali,“ vysvětloval osmapadesátiletý trenér.

ŠANCE NA OBOU STRANÁCH

Na konci druhé dvacetiminutovky měly oba celky příležitosti na to opět skórovat. Po úniku Jiruše bylo hlavními rozhodčími nařízeno trestné střílení pro domácí. K tomu se rozjel Dlouhý, prostějovský brankář Bláha si ale mezírku mezi betony pohlídal a držel tak stále svůj tým na dostřel.

Z kraje poslední části už to vypadalo, že je Král již překonán. Nicméně skákající puk nakonec dokázal jeden z domácích odpálit do bezpečí. Bylo to ale do hlediště, takže Hanáci měli výhodu přesilové hry.

Tu ale využít nedokázali a jelikož ani při hře v šesti hráčích nesrovnali, domácí se mohli radovat z druhé výhry v tomto kalendářním roce.

„Ve třetí třetině jsme byli trochu v křeči. Snažíte se, ale prostě to nejde. Neudrželi jsme se na kotouči, nestáli před brankou a proto jsme nesrovnali,“ vyprávěl Šejba.

DOMA PROTI ÚSTÍ

Hanáci neprodloužili dvouzápasovou sérii výher. Chuť si ale mohou spravit hned v sobotu, když přivítají na svém ledě Ústí nad Labem.

„Mají zkušené hráče. Je potřeba si nad tím sednout, trochu se zamyslet. Hrát chytřeji a více měnit rytmus hry. Je potřeba ale začít od začátku, jít do nich agresivně. Jedou přes celou republiku, musíme toho využít a vletět na ně. Potom poznáme, co a jak,“ netrpělivě vyhlížel další utkání Jiří Šejba.

HC Benátky nad Jizerou – LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Vomáčka (Šedivý), 19. Šedivý (Měchura, A. Dlouhý), 22. Štibingr (Jiruš, Wiencek) – 7. Motloch (P. Krejčí, Vachutka), 35. T. Kaut (Mrázek, Hrdinka). Rozhodčí: Grech, Petružálek – Maštalíř, Pechánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Benátky nad Jizerou: Král – Kunst, Šedivý, Štibingr, Böhm, Aubrecht, Hampl, Kollert – A. Dlouhý, Měchura, D. Špaček – Wiencek, Čederle, Jiruš – Gajda, Jansa, Strnad – Vomáčka, Šafařovský, Křepelka. Trenér: Valdemar Jiruš.

Prostějov: Bláha – Hrdinka, Matyáš, P. Krejčí, Drtil, Pěnčík, Piegl – Gago, Bartoš, Mrázek – Hrníčko, Chlán, Žálčík – Vachutka, T. Kaut, Janeček – T. Jandus, Motloch, Ouřada. Trenér: Jiří Šejba.

Jiří Horák